Количество дневных стационаров в Бишкеке растет. Где они расположены (карта)

На сегодня в Бишкеке организуют дополнительные дневные стационары и койко-места для зараженных коронавирусом и внебольничной пневмонией.

В столице развернуто уже девять дневных стационаров. Они предназначены для больных с легкой и средней формой ОРВИ и внебольничной пневмонии. Здесь можно проконсультироваться, получить капельницы или уколы, купить лекарства. Всего в дневных стационарах есть 850 мест.

Кроме того, развернуты дополнительные койко-места для зараженных коронавирусной инфекцией и пневмонией. Всего на сегодня есть 983 дополнительных места. Однако наличие свободных мест в той или иной больнице нужно уточнять.