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Общество

Когда и как наблюдать cамую яркую за последние семь лет комету

В июле можно наблюдать самую яркую за последние семь лет комету — C/2020 F3 (NEOWISE). Об этом сообщило сообщество в Facebook AstroAlert.

По их информации, комета видна в Северном полушарии Земли: в Евразии (включая Россию, Украину, Беларусь, Прибалтику, Молдову, Кавказ и страны Средней Азии), Северной Америке и на севере Африки.

Наблюдать можно с помощью абсолютно любых оптических инструментов: подзорных труб, монокуляров, биноклей и телескопов. Комета слабо видна невооруженным глазом. Если у вас отличное зрение и вы проживаете не севернее 55 градусов северной широты (условно), то можете попытаться ее увидеть. Некоторые наблюдатели невооруженным глазом видят и пылевой хвост.

Маруна Хабиби (Ливан)
Фото Маруна Хабиби (Ливан). Комета C/2020 F3 (NEOWISE)

Сейчас комета обладает утренней видимостью. Примерно с 10 по 20 июля она будет видна вечером и утром. А после 20 июля — только вечером и ночью.

Всего за 20-30 минут наблюдений можно заметить, что комета перемещается на фоне звезд. Она не упадет на нашу планету. Минимальное расстояние между Землей и кометой составит 94 миллиона километров. Орбита кометы не пересекает орбиту Земли.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/158618/
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