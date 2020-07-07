В бишкекском роддоме № 2 теперь принимают только женщин с COVID-19 и пневмонией

В Бишкеке роддом № 2 стал специализированным, теперь там принимают только женщин с COVID-19 и внебольничной пневмонией. Об этом 24.kg сообщила главный специалист Минздрава Раиса Асылбашева.

По ее словам, персонал обучен и подготовлен. Три этажа совместно с эпидемиологами разделили на зоны для больных с пневмонией, COVID-19 или с подозрением. «Для обсервации — отдельный вход. Душевые кабины установили, ИВЛ и кислородные концентраторы дали, с биотуалетами спонсоры обещали помочь. Главная цель — обеспечить женщин качественной помощью и обезопасить сотрудников. К сожалению, среди медперсонала роддомов тоже есть больные коронавирусом», — сказала Раиса Асылбашева.

Ранее в социальных сетях появилась информация о том, что с марта в этом медучреждении открыли обсерватор на 25 коек, а число пациенток доходило до 100. Врачей не хватает, условий нет.

По данным главного специалиста Минздрава, до июня не было большого наплыва. «За все время там приняли 71 женщину, но с 1 июля вы видите ситуацию в стране. Был наплыв до 88 пациенток. Сегодня утром находилось 50 пациенток, скученности нет, в палатах по три человека, кровати стоят на расстоянии двух метров. Сейчас ситуация не критическая», — заверила она.

Мы не бросили роддом № 2 в котел. Нет. В этом котле мы варимся все. Мы давали клятву Гиппократа. Раиса Асылбашева

Она пояснила, что в отделения пульмонологии или неврологии перевести рожениц нет возможности. Все больницы заняты, но с пульмонологами консультируются дистанционно.

Главный специалист подчеркнула, что все остальные родильные дома работают в штатном режиме. «Родов много. Из-за коронавируса мы не должны забывать и о других женщинах. Они должны рожать в спокойной обстановке. Все поликлиники, которые относятся к роддому № 2 (Джаны-Джер, Джаны-Пахта, Сокулук), прикрепили по другим столичным роддомам. Без помощи никто не останется», — резюмировала Раиса Асылбашева.