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Общество
Сюжет: Новый коронавирус

Кыргызстанцы в США купят 10 аппаратов ИВЛ и передадут больницам Оша и Баткена

Трое предпринимателей-кыргызстанцев, живущих в штате Пенсильвания (США), закупят 10 аппаратов ИВЛ и передадут их больницам на юге КР. Об этом 24.kg сообщил активист Урмат Абасканов.

По его словам, он и еще двое кыргызстанцев — Азамат Асылбеков и Канатбек Нурмаматов — не смогли остаться в стороне, видя тяжелую ситуацию на родине. «От себя и моей семьи я закупаю пять аппаратов искусственной вентиляции легких в больницу в Токтогуле. Еще пять аппаратов ИВЛ купят и передадут в больницы Оша и Баткена двое моих друзей-партнеров — Азамат и Канатбек. Аппараты заказали в Турции», — рассказал Урмат Абасканов.

На следующей неделе ожидается прибытие оборудования в Кыргызстан.

Неравнодушные кыргызстанцы являются основателями логистической компании Diversity Freight Lines. Они сейчас живут в Питтсбурге.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/158609/
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