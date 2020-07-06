Цифра дня. 391,7 миллиона сомов выделили для компенсации медикам и покупки СИЗ

Фонду обязательного медицинского страхования из республиканского бюджета дополнительно выделено 391,7 миллиона сомов. Об этом сегодня на брифинге сообщила министр финансов Бактыгуль Жээнбаева.

По ее словам, 91,7 миллиона сомов выделяется на компенсации медсотрудникам учреждений здравоохранения, работающим в очагах. Кроме того, сегодня выделяется 300 миллионов на приобретение защитных костюмов и средств индивидуальной защиты.

К тому же 50 миллионов сомов выделено на покупку кислородных концентраторов и пульсоксиметров.