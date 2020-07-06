Позитивный материал. В Бишкеке проходит персональная выставка Халиды Шимовой

В «Галерее М» в Бишкеке открылась персональная выставка Халиды Шимовой.

Представлено 50 полотен, в том числе новых, выполненных в техниках масляной живописи и живописи на шелке (тушь, акварель, акрил).

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В столице выставки Халиды Шимовой проходят регулярно. К сожалению, на этот раз не было официального открытия экспозиции, где всегда много гостей, в том числе иностранных. Картины художницы знакомы не только в Кыргызстане, но и в странах Европы и Азии.

«Были сомнения, проводить выставку или нет. Казалось, кому сейчас до картин? Но человеку необходимы положительные эмоции. Даже в самых критических ситуациях. И если открытая выставка поможет в этом, значит, все не зря», — отметила Халида Шимова.

«В работах есть колорит, неторопливое описание бытия и тайна сюжетов. Положительные установки, позитивное мироощущение, вера в лучшее, приятные эмоции и искренность. И в этом заключается основной ее творческий секрет, позволяющий ей создавать свои особенные картины, на которые смотрят глазами, а видят сердцем», — написала о художнице арт-менеджер «Галереи М» Мээрим Акматкулова.

— Темы самые разные. Зависит от конкретного времени, обстоятельств. От вопросов к самой себе. Меня интересуют простые человеческие моменты.

— А есть любимые работы?

— Когда дети вырастают, мы их отпускаем. С картинами что-то похожее происходит. Правда, есть и те, которые со мной остаются надолго. Не хочу расставаться с ними.

— Продолжите фразу: я никогда не напишу...

— Не напишу войну. Никогда.

Организаторы уточнили, что это онлайн-выставка. На странице «Галереи М» в Facebook будут появляться работы художницы. Но их можно увидеть и в галерее по предварительной записи по телефонам: +996550551293, +996706555025.

«Картина — эмоциональное отражение художника. Вживую это ощущается в полной мере. Интернет дает лишь информацию. А близкий контакт с произведениями искусства — это совершенно другое», — подчеркнула Халида Шимова.

Выставка продлится до 25 июля. Вход свободный.

Халида Шимова — живописец, выпускница Ленинградского института живописи, скульптуры и архитектуры имени Ильи Репина, член Союза архитекторов СССР, член Союза художников КР, лауреат первой премии международного фонда «Тюрксой», обладательница золотой медали международной выставки (Нью-Йорк).