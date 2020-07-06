От двусторонней пневмонии скончался врач-нейрохирург Бектемир Мукамбетомуров

От двусторонней пневмонии скончался один из опытнейших специалистов здравоохранения Кыргызстана, врач-нейрохирург высшей категории Бектемир Мукамбетомуров. Об этом сообщили его коллеги.

Бектемир Мукамбетомуров — отличник здравоохранения, заслуженный врач Кыргызской Республики, член Ассоциации нейрохирургов тюркских стран.

С 2003 года заведовал отделением нейротравмы № 2 Национального госпиталя при Министерстве здравоохранения КР. Труд нейрохирурга отмечен почетными грамотами Жогорку Кенеша, Минздрава КР и мэрии Бишкека.

Бектемир Мукамбетомуров был добросовестным семьянином, воспитал пятерых детей — двух дочерей и трех сыновей. Коллектив Национального госпиталя вместе с родными и близкими разделяет боль невосполнимой утраты и глубоко скорбит по поводу безвременной кончины коллеги.