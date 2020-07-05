Дневные стационары Бишкека. Запоминайте адреса и телефоны для справок

В Бишкеке сегодня работают четыре дневных стационара. Об этом напомнили в пресс-службе столичной мэрии.
Болеющие ОРВИ и пневмонией могут получить здесь консультации, уколы/капельницы и вечером пойти домой. Рядом есть аптеки.
Где расположены стационары, как туда позвонить?
- Ленинский район: Физкультурно-оздоровительный комплекс «Газпром», улица Жайыл Баатыра, 66, телефон: +996709293243;
- Первомайский район: Дворец спорта, улица Тоголока Молдо, 40, телефон: +996778418696;
- Свердловский район: Физкультурно-оздоровительный комплекс имени Раатбека Санатбаева, микрорайон «Восток-5», 21а, телефон: +996705339926;
- Октябрьский район: МП «Бишкекпекарня» (возле церкви на Южной магистрали), 12-й микрорайон, телефон: +996552212174.