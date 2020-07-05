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Общество
Сюжет: Новый коронавирус

Дневные стационары Бишкека. Запоминайте адреса и телефоны для справок

В Бишкеке сегодня работают четыре дневных стационара. Об этом напомнили в пресс-службе столичной мэрии.

Болеющие ОРВИ и пневмонией могут получить здесь консультации, уколы/капельницы и вечером пойти домой. Рядом есть аптеки.

Где расположены стационары, как туда позвонить?

  • Ленинский район: Физкультурно-оздоровительный комплекс «Газпром», улица Жайыл Баатыра, 66, телефон: +996709293243;
  • Первомайский район: Дворец спорта, улица Тоголока Молдо, 40, телефон: +996778418696;
  • Свердловский район: Физкультурно-оздоровительный комплекс имени Раатбека Санатбаева, микрорайон «Восток-5», 21а, телефон: +996705339926;
  • Октябрьский район: МП «Бишкекпекарня» (возле церкви на Южной магистрали), 12-й микрорайон, телефон: +996552212174.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/158361/
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