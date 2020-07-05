Дневные стационары Бишкека. Запоминайте адреса и телефоны для справок

В Бишкеке сегодня работают четыре дневных стационара. Об этом напомнили в пресс-службе столичной мэрии.

Болеющие ОРВИ и пневмонией могут получить здесь консультации, уколы/капельницы и вечером пойти домой. Рядом есть аптеки.

Где расположены стационары, как туда позвонить?