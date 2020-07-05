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Общество

Бишкекасфальтсервис: На улице Усенбаева срубают только аварийные деревья

В Бишкеке на улице Усенбаева срубают только аварийные деревья. Об этом 24.kg сообщили в Бишкекасфальтсервисе.

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Ранее читатель сообщил, что на улице Усенбаева спилили все здоровые деревья, чтобы построить автостоянку.

В МП «Бишкекасфальтсервис» подтвердили, что на участке планируется строительство автостоянки. В ведомстве заверили, что срубаются только аварийные и старые деревья.

Однако в пресс-службе муниципального предприятия «Зеленхоз» 24.kg сообщили, что срубаются также здоровые деревья. «Здесь производится реконструкция дороги и тротуара. Снос 19 здоровых деревьев на данной улице проводится в рамках обустройства тротуаров по правилам благоустройства города Бишкека. Акты согласованы с Чуй-Бишкекским территориальным управлением охраны окружающей среды. Проект принадлежит Бишкекасфальтсервису, — рассказали в ведомстве.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/158344/
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