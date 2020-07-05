Медики в регионах. Как вместо благодарности врачи получают жалобы и угрозы

Сегодня в Кыргызстане отмечают День медицинского работника. Правда, из-за вспышки коронавируса дата совсем не праздничная. Эпидемия обнажила проблемы, которые годами копились в системе здравоохранения.

В преддверии праздника корреспондент 24.kg побывал в отделении реанимации Панфиловской территориальной больницы. Медики рассказали о том, как в реальности выглядит работа в регионах.

Все ушли на карантин

Попасть в больницу, особенно в реанимацию, сегодня задача невыполнимая. Инфекционка и реанимация сегодня на передовой борьбы с коронавирусом в Панфиловском районе. Благо больных в этой части Чуйской области не много.

На 3 июля в районе зарегистрировали 66 случаев заражения коронавирусом.

Отмечен и один летальный исход. В начале июня в Панфиловской территориальной больнице скончался 70-летний мужчина. Врачи делали все возможное, но спасти пациента не удалось.

«Пациентов с подозрением на коронавирус или внебольничную пневмонию сначала отправляют в инфекционное отделение, а при ухудшении состояния к нам, в реанимацию. Смерть пациента в начале июня существенно изменила режим работы нашего отделения», — рассказывает врач реаниматолог-анестезиолог отделения реанимации Садыр Абдыкалыков.

Фото 24.kg. В саму реанимацию не пускают. Больница находится на карантине

Садыр Абдыкалыков больше двух недель был единственным врачом на все отделение реанимации.

Сам он — привлеченный специалист и работает в больнице по контракту. Кадров в регионах не хватает. Поэтому руководство больницы решило привлечь Садыра Абдыкалыкова для работы в отделении реанимации на период вспышки коронавируса. Изначально планировалось, что медики будут работать по сменам. Но внезапная смерть пациента внесла коррективы.

Остальным медикам пришлось уйти на двухнедельный карантин. Работа медсестер и санитарок также усложнилась. Если раньше они работали сутки через трое, то после ухода коллег на карантин пришлось работать через сутки.

«Да, это тяжело. Обычно мы работаем вдвоем — две медсестры и две санитарки. А на период карантина в одной смене осталось по одной медсестре и санитарке. Но мы не жалуемся, все прекрасно понимаем. Мы же не можем бросить пациентов и отделение», — признались они в беседе.

Спасение жизни — повод для жалобы

Во время смены выйти из отделения никто не может. Ведь весь персонал работает только в полном комплекте средств защиты. Медики признаются, что порой приходится очень тяжело — в костюме жарко, в очках практически ничего не видно, высокие резиновые сапоги сдавливают ноги.

Но каждый из них, несмотря на все трудности, продолжает работать. Вот только благодарности за свой труд медики получают далеко не всегда. Так случилось и с отделением реанимации Панфиловской территориальной больницы.

Фото 24.kg. В этой палате сегодня лежит два человека с внебольничной пневмонией

«На прошлой неделе к нам поступила мамочка с ребенком. У девочки было очень тяжелое состояние, постоянная рвота. Для детей такое состояние опасно, ведь быстро наступает обезвоживание организма», — рассказывает Садыр Абдыкалыков.

Мама девочки в первую очередь поинтересовалась не тем, как будут лечить ребенка, а нет ли в отделении реанимации зараженных коронавирусом. Тогда таких пациентов не было.

Фото 24.kg. Отдельная боксированная палата для мам с детьми

Пациентка устроила скандал, обвинила медперсонал в грубом отношении и рукоприкладстве.

«Девочку мы спасли. Уже через несколько часов она почувствовала себя намного лучше. А вот мама вела себя неадекватно, хамила персоналу, нарушала распорядок отделения. И на любые замечания наших сотрудников реагировала крайне агрессивно», — признается врач.

Следовать установленным в отделении правилам она так и не стала. Заведующему отделением пришлось ее выписывать из-за нарушения распорядка больницы.

«Я 25 лет работаю медсестрой. Но такое отношение вижу впервые. Да, всякое бывает, мы понимаем специфику работы в реанимации. Но это было слишком. Знаете, эта женщина вела себя так, как будто мы слуги, не стоим даже подошв ее ног. Но чем мы хуже других людей? Везде говорят, что медиков надо ценить. А на самом деле к нам относятся хуже, чем к обслуживающему персоналу», — призналась медсестра Лилия Башаханова.

Фото 24.kg. На сегодня в больнице есть необходимые условия для лечения пациентов

В итоге женщина написала жалобу руководству больницы. Всему персоналу отделения вместо работы и ухода за больными пришлось писать объяснительные. А пациентка пригрозила медикам, что дойдет до Минздрава, но добьется наказания сотрудников реанимации.

«Какого наказания она хочет добиться, мы не знаем. Но становится обидно, что вместо благодарности за спасение жизни ребенка мы получили такое отношение», — заключил Садыр Абдыкалыков.

Надбавки не для всех

Медики Кыргызстана все чаще стали жаловаться на то, что положенные доплаты получают не все. Ранее в Instagram опубликовали сообщение врача-реаниматолога. Он рассказал, что медикам на 2-3 тысячи сомов урезали зарплату и не разрешают выходить на больничный.

Оказалось, что случай не единичный. В Панфиловской больнице медработники тоже не особо рады июньскому начислению зарплаты.

Работали втрое больше, а получили практически столько же, как и в обычные месяцы.

«Минздрав обещает надбавки и хорошую зарплату за работу в условиях карантина. Нам говорили, что и мы получим больше, раз работаем в этих костюмах, в условиях карантина. А на деле вышло все наоборот. Да, зарплата вроде больше, но совсем немного. Хотя мы две недели работали через день», — рассказали сотрудники отделения реанимации.

Медики признаются, что вины руководства больницы в небольших начислениях зарплаты нет. Ведь кому и как платить, решает Минздрав. А еще горько шутят, вспоминая слова депутата Гульшат Асылбаевой о том, что в стране нет зарплаты ниже 9 тысяч сомов. У санитарок отделения реанимации оклад всего 4,5 тысячи сомов.

«Не удивляйтесь, что мы работаем за такую мизерную зарплату. В нашем районе найти хоть какую-то работу сложно, да и привыкли уже, не можем бросить любимое дело. Хотелось бы, конечно, чтобы наш труд больше ценили и государство и люди. Но это не главное. Главное — видеть выздоровевших пациентов, которых вытаскиваешь практически с того света», — признались на прощание медики.