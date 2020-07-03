Кыргызский фильм «Көл» будет участвовать в международном кинофестивале в Шанхае

Кыргызский художественный фильм «Көл» пригласили на официальную программу международного кинофестиваля в Шанхае Shanghai International Film Festival — 2020. Об этом 24.kg сообщила продюсер Эрке Джумакматова.

По ее словам, фестиваль проводится 23 года и является одним из 15 мировых кинофестивалей категории А. Он пройдет с 25 июля по 2 августа.

«Фильм из Кыргызстана впервые попал в официальную программу за все время существования Шанхайского фестиваля. Это для нас большой успех», — отметила Эрке Джумакматова.

Режиссером ленты является заслуженный артист КР Эмиль Атагельдиев, выпускник ВГИК.

«Көл» — первый и пока единственный фильм в стране, снятый на ARRI ALEXA и кинообъективы. «Камеру, оптику и другое оборудование специально привозили из Москвы. Финальная цветокоррекция также проводилась там ведущим специалистом в данной области, который работал над крупнейшими российскими проектами, среди них «Сталинград» режиссера Федора Бондарчука», — пояснила продюсер.

В основу картины легла древняя кыргызская легенда о душах предков, живущих в виде рыб в священном озере. «Это экзистенциальная драма, притча о внутренних конфликтах героев, свободе выбора собственного пути. Действия фильма происходят на фоне пейзажей высокогорного озера Иссык-Куль», — добавила Эрке Джумакматова.