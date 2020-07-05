Ищите женщину. Как математик Иэн Уэбб оказался в Кыргызстане

Иэн Уэбб — преподаватель математики. Родом он из Бакингемшира, что в далекой и туманной Великобритании. Впервые Иэн приехал в Кыргызстан в 2010 году навестить друзей, и так ему приглянулась маленькая горная страна, что решил остаться. Да и с работой повезло. Британец рассказал 24.kg, как судьбоносное знакомство с кыргызстанкой заставило его переехать в нашу страну.

Фото из архива Иэна Уэбба. Процесс приготовления лапши для лагмана

Тоскуя в очереди на таможенный досмотр в аэропорту «Шереметьево», Иэн познакомился с симпатичной девушкой, обладательницей непривычного на вид для иностранца документа, удостоверяющего личность.

Меня заинтересовал ярко-синий цвет ее паспорта, и она попросила угадать, из какой она страны. Со второй попытки мне удалось. Иэн Уэбб

«Здесь маленькая хитрость. У меня была подруга, тоже из Кыргызстана. Но моя случайная визави об этом, естественно, не подозревала, и мой ответ ее обрадовал. «Неплохо, не многие знают это. Вы должны приехать в гости!» — воскликнула она», — рассказывает Иэн.

А другая подруга Иэна переехала в Нарын по линии Корпуса мира. Она написала и пригласила в гости Иэна. Естественно, наш собеседник, как истинный джентльмен, даме отказать не смог. Как сам Иэн шутит, визит в Кыргызстан стал неизбежен.

— Необычная история. То есть вы здесь с 2010 года?

— Не совсем так. Я переехал в Кыргызстан в 2011 году. Помимо Айсулуу и Барбары, о которых я уже рассказал выше, как-то так получилось, что встретил просто невероятно много интересных и замечательных людей.

Когда услышал о работе в Американском университете в Центральной Азии, понял, что это то, что надо.

— Что вас очаровало при встрече с местными жителями?

— Количество языков, на которых здесь люди говорят. Мои друзья нередко знают три-четыре языка или, по крайней мере, понимают их. Мне немного стыдно за свой скудный русский и совсем уж никудышный кыргызский.

Прожив здесь целый год, понял, что погода здесь невероятно капризная, то 30 градусов жары, и тут же, буквально через день-два — мороз. Иэн Уэбб

Но люди здесь вполне комфортно взаимодействуют с такой погодой. В Британии наши времена года менее изменчивы, поэтому мне потребовалось некоторое время, чтобы привыкнуть к экстремальным изменениям температуры.

— А что разочаровало?

— Не могу сказать, что я очень разочарован. У меня было несколько странных контактов с людьми, у которых я снимал жилье. Например, арендодатели могли попросить в последнюю минуту переехать. Были и такие домовладельцы, которые внезапно подселяли ко мне члена их семьи на какое-то время, что было довольно забавно. Становился я и свидетелем насилия. Однажды меня ограбили.

Но 8 марта, уже в этом году, я испытал настоящий шок, когда на мирных демонстрантов, девушек, вышедших на марш в защиту прав женщин, напали мужчины в масках и калпаках. Иэн Уэбб

— У вас здесь много друзей?

— У меня здесь отличные друзья. У них всегда есть время встретиться и поболтать, и я очень скучал, не видя их последние пару месяцев, когда в столице действовали ЧП и комендантский час.

Фото их архива Иэна Уэбба. Любимые горы

Знаете, еще что удивительно: в Бишкеке всегда что-то происходит, и я работаю волонтером в нескольких организациях, и через них тоже встречаюсь с замечательными людьми.

— Бишкек вам понравился? Любимое место можете назвать?

— Мне очень нравятся рынки, в чем, думаю, я не оригинален. Вам так скажет любой живущий здесь иностранец. Парки чудесные. Всегда можно погулять, поговорить о чем угодно, спрятаться от жары в тени ветвистых деревьев.

А еще мне безумно нравится, что всегда из любой точки города можно увидеть горы. Это дарит ощущение, что природа не слишком далеко. Есть очень интересные в архитектурном исполнении здания, и я с гордостью показываю их своим приятелям, которые приезжают ко мне в гости сюда.

— Раз вы так давно здесь живете, стали почти местным, то не могу не спросить: где еще кроме столицы побывали?

— Можно перечислять бесконечно долго. С удовольствием хожу в походы в горы, обожаю ущелья. Ну а Иссык-Ата зимой — это мой фаворит.

Это незабываемо, когда горячая вода тебя обжигает, а в лицо летит снег. Иэн Уэбб

Люблю Иссык-Куль, конечно же. Его невозможно не любить.

Поскольку я катаюсь на лыжах, то могу назвать несколько отличных баз, причем недалеко от Бишкека. Но по-настоящему увлекающиеся горными лыжами, конечно, назовут непревзойденным чемпионом Каракол.

Фото из архива Иэна Уэбба. Зима — любимое время года

Был в Оше пару раз, и в Нарыне с его потрясающими пейзажами, где я катался на лошадях. У меня также была пара замечательных поездок в Арсланбоб. Побродил по ореховым лесам. И оттуда на велосипеде вернулся в Ош. Карабкался по крутой лестнице на смотровую площадку башни Бурана. Было забавно.

— Что вам нравится в национальной кухне? Наверняка за столько лет все распробовали, и появились любимые блюда.

— Я вегетарианец, поэтому люблю все вкусные салаты. Нравятся самсы с тыквой и манты. Еще люблю оромо с картошкой, каймак, боорсоки и вегетарианский лагман. Ну, вы поняли, который без мяса.

Фото из архива Иэна Уэбба. С друзьями в одном из кафе в Бишкеке

Водится за мной один грешок. Как я уже говорил, я не ем мясо, но единственное блюдо, в котором не могу себе отказать — это ашлян-фу. Так освежает весной! Люблю варенье из разных фруктов и ягод, а также сухофрукты и орехи, которые можно купить на рынках.

Кыргызстан — место встречи стольких вкусных блюд, что даже будучи вегетарианцем вы не останетесь голодным. Иэн Уэбб

Всего в изобилии. Из национальных напитков очень люблю максым. Я его часто на работу беру с собой. Еще мне очень понравилось, что здесь так популярен чай. Я же англичанин, и чай — это основа английских традиций, целый ритуал. Так что для меня это тот напиток, который помогает пережить день.

— Что бы вы никогда не ели и почему?

— Когда я прихожу к кому-то в гости, то забываю о том, что я вегетарианец. Думаю, что это не совсем прилично — напрягать людей, заставлять их специально что-то готовить для меня. Однако, как бы ни старался, просто не могу полюбить казы. Во вкусе, видимо, есть что-то, с чем я не могу пока справиться.

— Что бы вы хотели изменить в Бишкеке?

— Схема Бишкека, кажется, идеально подходит для велосипедных дорожек, причем они должны быть, как мне думается, по всему городу. Еще я считаю, что пополнение парка общественного транспорта и строительство новых тротуаров для пешеходов поможет уменьшить смог.

Смог действительно увеличился за последние несколько лет. Это очень вредно для здоровья. Иэн Уэбб

И потом, я вообще считаю, что машин должно быть на дорогах как можно меньше.

Фото из архива Иэна Уэбба. К новым подвигам готов

Пару лет назад на перекрестке меня сбили на авто. Еще был случай, когда в такси, где находился мой друг, влетел торопыга-водитель. Поэтому я и говорю: машины — это опасный и вредный вид транспорта.