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Общество
Сюжет: Новый коронавирус

Коронавирус в Кыргызстане. В Бишкеке закрыты парки и скверы

В Бишкеке закрыли все парки и скверы. Об этом сообщает пресс-служба мэрии столицы.

Отмечается, что отдельные горожане продолжают игнорировать санитарные правила.

«Эпидемиологическая ситуация в городе очень напряженная, мы вынуждены идти на крайние меры, чтобы защитить бишкекчан и остановить распространение COVID-19», — говорится в сообщении.

Уточняется, что общественные пространства, парки, скверы и бульвары закрываются до улучшения эпидситуации в столице.

На сегодня в Бишкеке зарегистрировано 2 тысячи 625 случаев коронавируса, 965 человек выздоровели.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/158128/
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