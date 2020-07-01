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Общество
Сюжет: Новый коронавирус

Мэрия Бишкека ограничила работу общественного транспорта, кафе и ресторанов

Мэрия Бишкека ограничила работу общественного транспорта. Об этом на брифинге сообщил мэр столицы Азиз Суракматов.

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По его словам, общественный пассажирский транспорт — троллейбусы, автобусы, маршрутные такси — в будние дни будет работать с 7.00 до 10.00 и с 17.00 до 21.00. В субботу и воскресенье курсировать не будет.

Кроме того, муниципалитет ограничил работу кафе, ресторанов, точек общественного питания. Им разрешается работать только с 8.00 до 20.00.

Супермаркеты, торговые центры должны изменить время работы с 7.00 до 19.00.

Все рынки на территории города будут работать ежедневно с 6.00 до 17.00.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/157964/
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