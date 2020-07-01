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Общество
Сюжет: Новый коронавирус

Цены на лекарства завышают, а Финпол проводит лишь профилактические беседы

В социальных сетях появились жалобы горожан на необоснованное повышение цен на лекарства. Отмечается, что в некоторых аптеках медикаменты подорожали в три-четыре раза.

В Instagram пользователи написали, что если раньше противовирусный препарат арбидол стоил 250 сомов, то за неделю его цена выросла до 750 сомов.

«Просто знайте, что деньги, сделанные на горе, счастья не приносят. В тяжелое время, в годы войны, в сложных ситуациях люди все объединяются, делятся последним с ближними, пытаются помочь. На сегодня фармкомпании — враги народа. С тихого согласия антимонопольной службы и депутатов они мониторят и взвинчивают цены», — сообщают пользователи соцсетей.

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Хотелось бы обратиться к ХОЗЯЕВАМ ФАРМ КОМПАНИЙ и частных клиник! (У которых почти , вся продукция освобождена от НДС). Хотелось бы чтобы у каждого из вас перед глазами стояли лица умерших людей, которые не смогли позволить себе препараты и лечение ТОЛЬКО ИЗ-ЗА ТОГО, ЧТО ВЫ ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО В ЦЕЛЯХ СВОЕЙ НАЖИВЫ ВЗВИНТИЛИ ЦЕНЫ ЗА ПАРУ ДНЕЙ! к примеру, несчастный Арбидол цена поднялась за неделю с 250 до 820 сом! На 300% . Не говорю уже об остальных даже самых дешёвых препаратах. Просто знайте, ЧТО ДЕНЬГИ СДЕЛАННЫЕ НА ГОРЕ, СЧАСТЬЯ НЕ ПРИНОСЯТ! В тяжёлое время, в годы войны, в сложных ситуациях, люди все объединяются , ЛЮДИ ДЕЛЯТСЯ ПОСЛЕДНИМ с ближними, пытаются всегда помочь чем есть, даже если это последнее что у них есть .... А НА СЕГОДНЯШНИЙ ДЕНЬ ФАРМ-КОМПАНИИ ЭТО ВРАГИ НАРОДА, С ТИХОГО СОГЛАСИЯ АНТИМОНОПОЛЬНОЙ СЛУЖБЫ И ДЕПУТАТОВ, КОТОРЫЕ Я УВЕРЕН В ДОЛЕ, ЛИБО СОВЛАДЕЛЬЦЫ, МОНИТОРЯТ СПРОС И ВЗВИНЧИВАЮТ ЦЕНЫ! Вспомните своих дедов которые воевали, которые делили кусок хлеба с ближним. То что вы делаете сейчас можно сравнить только с временами блокады! КАРМА ПРИХОДИТ ИНОГДА НЕ СРАЗУ... Иногда олигархи плачут какое у них потомство, наркоманы, игроманы, суицидники и тд... А все потому, что деньги сделанные на горе - счастья не приносят! Всем здоровья! @amanchik_a -—————————————— Все скидки, акции и распродажи теперь в одном месте! @promocode.kg @promocode.kg @promocode.kg Подписывайтесь! Будьте в курсе всех акций и скидок!

Публикация от ЧерныйСписокKG (@black_list.kg)

В пресс-службе ГСБЭП 24.kg заявили, что в случае выявления фактов необоснованного завышения цен на медицинские изделия и препараты они будут регистрироваться в ЕРПП и журнале учета информации.

«Сейчас по всей территории республики сотрудники ГСБЭП регулярно проводят рейды по аптечным пунктам. Мероприятия проводятся в целях профилактики и недопущения завышения цен на медицинские иделия и препараты. В аптеках проводятся профилактические беседы», — проинформировали в ведомстве.

На вопрос, какие еще меры принимаются, ведь очевидно, что профилактические беседы неэффективны, в Финполиции ответили: нет соответствующих полномочий штрафовать предпринимателей. «Рыночную стоимость лекарственных препаратов устаналивают Госагентство антимонопольного регулирования и департамент лекарственного обеспечения», — пояснили в ведомстве.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/157950/
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