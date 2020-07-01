Цены на лекарства завышают, а Финпол проводит лишь профилактические беседы

В социальных сетях появились жалобы горожан на необоснованное повышение цен на лекарства. Отмечается, что в некоторых аптеках медикаменты подорожали в три-четыре раза.

В Instagram пользователи написали, что если раньше противовирусный препарат арбидол стоил 250 сомов, то за неделю его цена выросла до 750 сомов.

«Просто знайте, что деньги, сделанные на горе, счастья не приносят. В тяжелое время, в годы войны, в сложных ситуациях люди все объединяются, делятся последним с ближними, пытаются помочь. На сегодня фармкомпании — враги народа. С тихого согласия антимонопольной службы и депутатов они мониторят и взвинчивают цены», — сообщают пользователи соцсетей.

В пресс-службе ГСБЭП 24.kg заявили, что в случае выявления фактов необоснованного завышения цен на медицинские изделия и препараты они будут регистрироваться в ЕРПП и журнале учета информации.

«Сейчас по всей территории республики сотрудники ГСБЭП регулярно проводят рейды по аптечным пунктам. Мероприятия проводятся в целях профилактики и недопущения завышения цен на медицинские иделия и препараты. В аптеках проводятся профилактические беседы», — проинформировали в ведомстве.

На вопрос, какие еще меры принимаются, ведь очевидно, что профилактические беседы неэффективны, в Финполиции ответили: нет соответствующих полномочий штрафовать предпринимателей. «Рыночную стоимость лекарственных препаратов устаналивают Госагентство антимонопольного регулирования и департамент лекарственного обеспечения», — пояснили в ведомстве.