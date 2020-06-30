Наезд на велосипедистов: погибшими оказались двое членов Федерации триатлона

В аварии по дороге в аэропорт «Манас» погибли члены Федерации триатлона КР спортсмены Евгений Требунский и Илья Сидоров. Об этом в соцсетях сообщают представители федерации.

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По их данным, спортсмены отправились на велотренировку по трассе в аэропорт «Манас». «Пьяный водитель сбил их на скорости, в результате чего Илья Сидоров погиб на месте, а Евгений Требунский — в машине скорой помощи по пути в больницу», — говорится в сообщении.

Как отмечается, оба спортсмена в прошлом профессионально занимались велоспортом, были призерами многих соревнований во времена СССР, а после — независимого Кыргызстана. Илья Сидоров — мастер спорта СССР, Евгений Требунский — мастер спорта КР.

«Евгений Требунский стоял у истоков основания Федерации триатлона, всегда помогал советами, делом: был не только участником стартов, но и помогал в организации и судействе проводимых соревнований. В 2018 году в составе команды на чемпионате КР по дуатлону занял 2-е место. Илья Сидоров был членом федерации и принимал участие в зимней серии стартов Indoor Triathlon», — указывается в сообщении.

Спортсмены активно тренировались, несмотря на сложившуюся ситуацию в стране и мире, и подавали пример не только любителям, но и подрастающему поколению профессиональных триатлетов.

Евгению Требунскому было 44 года, Илье Сидорову — 46.