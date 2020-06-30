Семья Алмазбека Атамбаева считает, что бывшего президента заразили намеренно

Члены семьи Алмазбека Атамбаева считают, что его намеренно заразили в СИЗО ГКНБ. Об этом написал в соцсетях младший сын бывшего президента Кадыр Атамбаев.

СИЗО ГКНБ превратился в рассадник инфекции. Среди следственно-арестованных выявили COVID-19. Как минимум у 10 человек. Кадыр Атамбаев

По его словам, содержащиеся в следственном изоляторе рассказали, что у всех сотрудников СИЗО ГКНБ, включая начальство, подозревают коронавирус.