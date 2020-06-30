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Общество

Семья Алмазбека Атамбаева считает, что бывшего президента заразили намеренно

Члены семьи Алмазбека Атамбаева считают, что его намеренно заразили в СИЗО ГКНБ. Об этом написал в соцсетях младший сын бывшего президента Кадыр Атамбаев.

СИЗО ГКНБ превратился в рассадник инфекции. Среди следственно-арестованных выявили COVID-19. Как минимум у 10 человек.

Кадыр Атамбаев

По его словам, содержащиеся в следственном изоляторе рассказали, что у всех сотрудников СИЗО ГКНБ, включая начальство, подозревают коронавирус.

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Кадыр Атамбаев подверг сомнению версию спецслужб, что бывший президент мог заразиться вследствие встреч с родственниками. Он отмечает, что свидания с родней и адвокатами Алмазбеку Атамбаеву были предоставлены крайне редко. К тому же они проходили через стекло и в масках.

«Атамбаев был заражен из-за некомпетентного исполнения служебных обязанностей и профилактики заболевания сотрудниками СИЗО ГКНБ, с которыми он контактирует ежедневно в централизованной системе следственного изолятора», — считает Кадыр Атамбаев. Он отметил, что не знает, где сейчас находится Алмазбек Атамбаев. Его вывезли из СИЗО, не уведомив об этом родственников.

Напомним, ранее пресс-центр ГКНБ распространил сообщение, что у бывшего президента Алмазбека Атамбаева диагностировали двустороннюю пневмонию. ПЦР-анализ на COVID-19 показал отрицательный результат.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/157847/
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