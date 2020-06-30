Семья Алмазбека Атамбаева считает, что бывшего президента заразили намеренно

Члены семьи Алмазбека Атамбаева считают, что его намеренно заразили в СИЗО ГКНБ. Об этом написал в соцсетях младший сын бывшего президента Кадыр Атамбаев.
СИЗО ГКНБ превратился в рассадник инфекции. Среди следственно-арестованных выявили COVID-19. Как минимум у 10 человек.Кадыр Атамбаев
По его словам, содержащиеся в следственном изоляторе рассказали, что у всех сотрудников СИЗО ГКНБ, включая начальство, подозревают коронавирус.
Кадыр Атамбаев подверг сомнению версию спецслужб, что бывший президент мог заразиться вследствие встреч с родственниками. Он отмечает, что свидания с родней и адвокатами Алмазбеку Атамбаеву были предоставлены крайне редко. К тому же они проходили через стекло и в масках.
«Атамбаев был заражен из-за некомпетентного исполнения служебных обязанностей и профилактики заболевания сотрудниками СИЗО ГКНБ, с которыми он контактирует ежедневно в централизованной системе следственного изолятора», — считает Кадыр Атамбаев. Он отметил, что не знает, где сейчас находится Алмазбек Атамбаев. Его вывезли из СИЗО, не уведомив об этом родственников.
Напомним, ранее пресс-центр ГКНБ распространил сообщение, что у бывшего президента Алмазбека Атамбаева диагностировали двустороннюю пневмонию. ПЦР-анализ на COVID-19 показал отрицательный результат.