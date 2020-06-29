Нехватка медиков. Минздрав мобилизует ординаторов и студентов старших курсов

Министерство здравоохранения мобилизует сотрудников медицинских вузов и ординаторов. Об этом на брифинге сообщил глава ведомства Сабиржан Абдикаримов.

Он признал нехватку медицинских кадров. «Многие медики заражаются, и пока они лечатся, нам нужен персонал», — отметил чиновник.

По его словам, состоялось собрание с ректорами медицинских вузов.

«Мы собираем ассистентов, преподавателей вузов и ординаторов вторых курсов и проводим обучение. Их готовят к мерам безопасности. После, поделив их на бригады, отправим по больницам. Сейчас, например, на Иссык-Куле начался сезон. Мы туда направили бригаду с 10 медиками. Их труд полностью будет оплачен», — добавил Сабиржан Абдикаримов.

За весь период COVID-19 заразились 783 медика. Выздоровел 431.