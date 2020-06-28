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Общество

Для больных пневмонией в Бишкеке развернуто дополнительно 553 койко-места

Мест в медицинских учреждениях страны достаточно, повода для паники нет. Об этом, опираясь на сведения Министерства здравоохранения, заявил премьер-министр Кыргызстана Кубатбек Боронов на внеочередном заседании республиканского оперативного штаба.

«За последние дни резко возросло число людей, заразившихся COVID-19. Особенно много заболевших наблюдается в Бишкеке и Оше. Хочу сразу сказать, что на сегодня места в больницах имеются в достаточном количестве. Прогнозы специалистов и наша своевременная работа позволили нам подготовиться», — сказал он.

По данным Минздрава, по всей республике на 28 июня 2020 года в медицинских учреждениях страны из подготовленных 1 тысячи 976 койко-мест 1 тысяча 47 занято.

Сообщается, что, кроме этого, для зараженных COVID-19 в Воронцовке подготовлено 120 коек, на бывшей авиабазе «Ганси» — 600, а также в гостинице «Ак-Кеме», Городской больнице № 1 и других местах.

«Увеличивается число граждан с пневмонией. На сегодня таких 289 человек. Для них отдельно развернуты места — всего 553 койко-места. Во всех областях соответствущие государственные органы ведут подготовку мест», — добавил глава правительства.

Ажиотаж с нехваткой мест связан прежде всего с паническим настроением отдельных граждан. Невозможно всех положить в больницы.

Кубатбек Боронов

«Есть прописанный алгоритм, по которому строго следуют врачи. Те, кому прописано домашнее лечение, должны строго соблюдать прописанный режим. За ними будут наблюдать участковые врачи», — заключил он.

По республике за весь период COVID-19 подтвердился у 4 тысяч 748 человек. Выздоровели 2 тысячи 242.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/157639/
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