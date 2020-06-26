Закон о манипулировании информацией. Депутатов надо привлечь за злоупотребление

Председателя Государственного комитета национальной безопасности Орозбека Опумбаева просят начать досудебное производство в отношении депутатов Жогорку Кенеша, голосовавших за принятие Закона «О манипулировании информацией». Об этом говорится в заявлении представителей СМИ и гражданских активистов.

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Отмечается, что нардепов нужно привлечь к ответственности по статье 320 Уголовного кодекса Кыргызской Республики за злоупотребление должностным положением. Согласно этой статье, использование должностным лицом, занимающим ответственное положение, своего служебного положения вопреки интересам службы, причинившее умышленно либо по неосторожности значительный вред, наказывается лишением свободы с лишением права занимать определенные должности либо заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.

«Согласно части 2 статьи 9 закона о статусе депутата Жогорку Кенеша, парламентарий обязан добросовестно выполнять полномочия, определенные законодательством Кыргызстана. Закон о регламенте Жогорку Кенеша устанавливает, что депутат лично осуществляет свое право на голосование (часть 3 статьи 84) и в императивной форме запрещает передавать право голоса другому депутату (часть 4 статьи 85). Следовательно, при принятии законов депутаты должны строго соблюдать принцип личного участия в голосовании», — говорится в заявлении.

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Но народные избранники, принимая закон о манипулировании информацией, зарегистрировали и проголосовали за отсутствующих коллег. Так, депутаты Тазабек Икрамов и Экмат Байбакпаев отсутствовали на заседании по причине инфицирования COVID-19. Но оба почему-то проголосовали за.

«Депутат Умбеталы Кыдыралиев при попустительстве и одобрении председательствующего Дастанбека Джумабекова демонстративно нажимал кнопки голосования за других парламентариев. Тем самым в действиях нардепов усматриваются признаки злостного и умышленного использования должностных полномочий, причинившие значительный вред правам и свободам граждан, а также интересам отсутствовавших коллег, волеизъявление которых было подменено», — уверены активисты.

Они отмечают, что граждане Кыргызстана, являясь по Конституции единственным легитимным источником власти в стране, избирая своих представителей в Жогорку Кенеш, наделяют их полномочиями по осуществлению законодательной власти от имени народа и в его интересах. Законы, принимаемые парламентом, являются самой главной формой выражения воли народа. Поэтому они должны приниматься Жогорку Кенешем в строго установленном законом порядке.

Любые отклонения и нарушения установленных процедур ставят под сомнение легитимность закона.

«Особое значение в порядке принятия закона имеют процедуры голосования. Так, именно путем голосования депутат выражает свое волеизъявление, свое отношение к принимаемому закону. Однако депутаты Жогорку Кенеша на заседании 25 июня 2010 года, грубо попирая законы республики, откровенно демонстрировали игнорирование общественного мнения и нагло «протаскивали» законопроект, преследуя свои узкие цели. Своими действиями они нанесли значительный вред конституционным правам граждан», — подчеркивают авторы обращения.

Активисты обратили внимание еще и на тот факт, что для принятия законов 25 июня в зале заседания отсутствовал необходимый кворум. На заседании присутствовали 30 депутатов. Поэтому оно должно было считаться несостоявшимся.

«Заседание ЖК, состоявшееся 25 июня, должно считаться незаконным, а принятые решения не имеющими юридической силы, о чем прямо указывается в части 1 статьи 82 регламента ЖК. Но нардепы, осознавая последствия своих действий, умышленно пошли на совершение преступления, рассмотрели и приняли при отсутствии кворума важный для государства и общества 61 закон», — заключили авторы обращения.

На основании всех этих фактов главу ГКНБ призвали начать досудебное производство и привлечь к уголовной ответственности за злоупотребление служебным положением председательствующего торага Жогорку Кенеша Дастанбека Джумабекова и депутатов, присутствовавших и голосовавших на заседании 25 июня этого года.