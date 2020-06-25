В Бишкеке в выходные приостановят работу общественного транспорта и такси

В выходные дни в Бишкеке остановят работу не только общественного транспорта, но и служб такси. Об этом на брифинге сообщил руководитель аппарата мэрии столицы Балбак Тулобаев.

По его словам, ситуация в городе с распространением коронавирусной инфекции ухудшается.

«Сегодня вышло постановление решения комиссии о том, что, начиная с этой недели — 27 июня, еженедельно в субботние и воскресные дни будет приостановлена деятельность общественного транспорта и такси в Бишкеке. Мы надеемся, что таким образом сможем прервать распространение коронавируса», — пояснил Балбак Тулобаев.

В городе также по понедельникам все рынки, кроме «Дордоя», будут закрываться на дезинфекцию.

«Если не удастся взять под контроль распространение вируса, то придется закрыть город», — предупредил рукаппарата мэрии.