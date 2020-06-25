12:53
USD 74.91
EUR 84.66
RUB 1.09
Общество

Зачем раздувать штаты? При мэрии Бишкека предлагают создать новые подразделения

В структуре мэрии Бишкека предлагают создать два новых подразделения. Соответствующий проект постановления на общественное обсуждение вынес городской кенеш.

Как отмечается в справке-обосновании, речь идет о создании муниципальной службы по доходам и сборам и центра по делам молодежи и детей.

В горкенеше объясняют, что на протяжении 20 лет из местного бюджета ежегодно выделяются средства на содержание 70 работников Государственной налоговой службы, которые осуществляли функции по сбору местных налогов.

«Однако они не имеют статуса государственного или муниципального служащего. Для качественной реализации функций органов местного самоуправления по пополнению местного бюджета представляется целесообразным создание муниципальной службы по доходам и сборам при мэрии», — говорится в документе.

Создание центра депутаты объясняют объявлением 2020-го Годом развития регионов, цифровизации страны и поддержки детей. Как отмечается в документе, цель создания подразделения — поддержка молодежных инициатив, вовлечение подростков и молодежи в реализацию государственной молодежной политики в Бишкеке, а также координация мероприятий по работе с детьми и молодежью. При этом оговаривается, что работники данного центра не будут являться муниципальными служащими.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/157318/
просмотров: 523
Версия для печати
Материалы по теме
Коронавирус выявили у сотрудницы Первомайского акимиата в Бишкеке
В мэрии Бишкека произошли кадровые перестановки
Обязанности мэра Бишкека временно исполняет первый вице-мэр
В Бишкеке пассажиров без масок продолжают выгонять из общественного транспорта
В Бишкеке среди учеников школ прошел конкурс научных проектов
Мэрия Бишкека перешла на удаленку. Двое сотрудников заразились коронавирусом
В Бишкеке продолжают капитальный ремонт дорог на нескольких улицах
Мэрия оштрафовала кафе и маршрутки на сумму более 2 миллионов сомов
Louis Vuitton и Gucci. Соцсети обсуждают модный look мэра Бишкека
Мэрия Бишкека забирает здание филиала у реабилитационного центра «Оберег»
Популярные новости
Коронавирус в&nbsp;Кыргызстане. Число больных и&nbsp;карта распространения заболевания Коронавирус в Кыргызстане. Число больных и карта распространения заболевания
Если заражение коронавирусом в&nbsp;Бишкеке не&nbsp;снизится, город могут закрыть Если заражение коронавирусом в Бишкеке не снизится, город могут закрыть
В&nbsp;Кыргызстане увеличивается количество заболевших коронавирусом целыми семьями В Кыргызстане увеличивается количество заболевших коронавирусом целыми семьями
Будет&nbsp;ли повторно введен режим ЧП? Ответ Минздрава Будет ли повторно введен режим ЧП? Ответ Минздрава
Бизнес
Фитнес-браслет В&nbsp;ПОДАРОК при покупке флагманов Huawei в&nbsp;O!Store Фитнес-браслет В ПОДАРОК при покупке флагманов Huawei в O!Store
Оплатите ущерб и&nbsp;живите спокойно. Нариман Тюлеев обратился к&nbsp;Алмазбеку Атамбаеву Оплатите ущерб и живите спокойно. Нариман Тюлеев обратился к Алмазбеку Атамбаеву
&laquo;Оптима Банк&raquo; получил престижную награду Best Digital Bank Kyrgyzstan 2020 «Оптима Банк» получил престижную награду Best Digital Bank Kyrgyzstan 2020
Положительный анализ на&nbsp;коронавирус у&nbsp;четырех сотрудников &laquo;НУР Телекома&raquo; Положительный анализ на коронавирус у четырех сотрудников «НУР Телекома»
25 июня, четверг
12:49
Запрет на вывоз руды из Кыргызстана может привести к росту безработицы Запрет на вывоз руды из Кыргызстана может привести к ро...
12:45
Это цензура. Депутат объяснил, почему закон о манипулировании следует отклонить
12:30
В Бишкеке собрали подписи против законопроекта о манипулировании информацией
12:20
Зачем раздувать штаты? При мэрии Бишкека предлагают создать новые подразделения
12:15
Законопроект о манипулировании информацией призван заткнуть рот СМИ