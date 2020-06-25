Зачем раздувать штаты? При мэрии Бишкека предлагают создать новые подразделения

В структуре мэрии Бишкека предлагают создать два новых подразделения. Соответствующий проект постановления на общественное обсуждение вынес городской кенеш.

Как отмечается в справке-обосновании, речь идет о создании муниципальной службы по доходам и сборам и центра по делам молодежи и детей.

В горкенеше объясняют, что на протяжении 20 лет из местного бюджета ежегодно выделяются средства на содержание 70 работников Государственной налоговой службы, которые осуществляли функции по сбору местных налогов.

«Однако они не имеют статуса государственного или муниципального служащего. Для качественной реализации функций органов местного самоуправления по пополнению местного бюджета представляется целесообразным создание муниципальной службы по доходам и сборам при мэрии», — говорится в документе.

Создание центра депутаты объясняют объявлением 2020-го Годом развития регионов, цифровизации страны и поддержки детей. Как отмечается в документе, цель создания подразделения — поддержка молодежных инициатив, вовлечение подростков и молодежи в реализацию государственной молодежной политики в Бишкеке, а также координация мероприятий по работе с детьми и молодежью. При этом оговаривается, что работники данного центра не будут являться муниципальными служащими.