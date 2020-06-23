Сотрудник аппарата омбудсмена Кыргызстана заражен коронавирусом

Заведующий одного из отделов института омбудсмена КР заразился коронавирусом и находится на самоизоляции. Об этом сообщила пресс-служба акыйкатчи.

Работа аппарата продолжается в полном объеме с соблюдением санитарно-гигиенических норм и норм безопасности. Часть сотрудников работает дистанционно.

В пресс-службе напомнили, что граждане могут обращаться на телефон горячей линии 115, через почтовые отделения страны (на адрес: Бишкек, улица Тыныстанова, 120, аппарат акыйкатчи КР), а также по электронной почте​ ombudsman@inbox.ru​ или через интернет-приемную сайта​ http://ombudsman.kg.​