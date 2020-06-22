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Общество
Сюжет: Новый коронавирус

Ученые выяснили: у людей со II группой крови коронавирус протекает тяжело

Независимые исследования в медицинских учреждениях Китая, Колумбийском университете в США и университетах Ирана подтвердили связь между группой крови и тяжестью протекания коронавирусной инфекции. Об этом пишет РБК.

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Ученые пришли к выводу, что наибольший риск тяжелого течения COVID-19 у людей со II группой крови.

Практически без осложнений болезнь протекает у людей с I группой. Риск тяжелого протекания инфекции у лиц с III и IV группами.

Чаще всего коронавирусом болеют люди со II группой крови. На втором месте по количеству заболевших — носители I и III групп. Реже всего коронавируная инфекция встречается у людей с IV группой крови.

Это может быть связано со статистикой распространенности групп крови. Вторая — самая распространенная.

Люди с I группой крови наименее подвержены заражению коронавирусной инфекцией. По данным обследования 750 тысяч пациентов, из которых 10 тысяч были заражены коронавирусом, носители I группы крови на 9–18 процентов реже заболевают COVID-19.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/156941/
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