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Общество
Сюжет: Новый коронавирус

Для больных COVID-19 есть 2 тысячи коек. Больше всего в Бишкеке и Оше

В больницах по Кыргызстану развернуто 2 тысячи 36 койко-мест для больных с коронавирусом. Об этом 24.kg сообщил завотделом управления оказания медпомощи и лекарственной политики Минздрава Кубанычбек Калмаматов.

По его словам, больше всего мест организовано в Бишкеке и Оше (662 и 500 коек соответственно). На Иссык-Куле — 51 койка, в Джалал-Абаде — 327, в Нарыне — 125, в Баткене — 122, Чуе − 99, Таласе — 150. Из общего числа 185 мест по республике предназначены для тяжелых пациентов в интенсивной терапии.

Для обсервации по республике открыто 130 объектов, в которых есть 12 тысяч койко-мест. 

«Эти места предназначены для граждан, поступающих в Кыргызстан извне, пересекающих границу воздушным и наземным транспортом», — пояснил Кубанычбек Калмаматов.

Отметим, что пользователи соцсетей жалуются на нехватку мест в больницах. «Их не берут, пока не подтвержден диагноз. Но пациентов с внебольничной пневмонией и отрицательным тестом на COVID-19 госпитализируют в Железнодорожную больницу, Национальный центр фтизиатрии и Нацгоспиталь. Накануне в последнем дополнительно развернули 100 коек. Бессимптомные пациенты находятся дома, а тех, у кого нет условий, госпитализируют в обсервацию на бывшей базе «Ганси» и в больницу № 6», — отметил Кубанычбек Калмаматов.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/156909/
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