Тест-систем для анализов на коронавирус в Кыргызстане хватит на три месяца. Об этом на пресс-конференции сообщил министр здравоохранения Сабиржан Абдикаримов.

По его словам, сейчас идут переговоры с Россией по дополнительным поставкам.

В то же время министр отметил, что нет необходимости у всех брать анализы, только по эпидемиологическим показаниям. «У кого брать анализ, определяет эпидемиолог в каждом случае», — сказал он.

«В государственных организациях, министерствах и ведомствах по 1-2 случая регистрируется, и каждый хочет сдать анализ. Поэтому у нас сейчас наплыв, нагрузка. К сожалению, тесты на коронавирус делает только одна частная лаборатория, и она перегружена. Мы планируем в течение месяца приобрести еще четыре аппарата из Кореи. Если они будут установлены, то лаборатория будет разгружаться», — сказал он.