Число зараженных растет. Премьер вновь заявил, что нужно готовиться к худшему

Граждане, обращающиеся в колл-центр 118, должны оперативно получать необходимую информацию. Об этом премьер-министр Кубатбек Боронов сказал на внеочередном заседании Республиканского штаба по борьбе с коронавирусом.

По его словам, многие жалуются, что не могут дозвониться по номеру 118, чтобы получить консультацию специалистов.

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«Надо понять, что граждане переживают за себя и своих близких. Чтобы не сеять панику, необходимо оперативно отвечать на поступающие звонки. Если не хватает операторов, то следует привлечь дополнительное количество специалистов, которые будут объяснить дозвонившимся гражданам, что делать при первых симптомах болезни. Люди должны оперативно получать профессиональную консультацию», — сказал глава кабмина.

Кубатбек Боронов также отметил необходимость увеличения количества карет скорой помощи.

Премьер вновь подчеркнул, что нужно готовиться к худшему.

«В социальных сетях распространяется информация о том, что в той или иной больнице не принимают пациентов. Пока это единичные случаи. Но надо быть готовыми к худшему, в такой ситуации могут действительно возникнуть проблемы с местами. Необходимо скоординировать работу скорой медицинской помощи. Каждая группа врачей, выезжая к больному, должна знать, куда именно везти пациента в случае обнаружения симптомов коронавирусной инфекции», — констатировал он.

Премьер-министр отметил важность создания дополнительных мест для пациентов с подтвержденным диагнозом.

«Каждый день увеличивается количество заразившихся. Сейчас наша задача состоит в том, чтобы нацелено работать с теми, кто обращается за помощью. Как показывает мировая практика, возможно, количество заразившихся будет увеличиваться. Поэтому необходимо обеспечить места, куда будут размещаться пациенты. Это касается всех регионов страны. Вместе с этим, нельзя забывать и о медицинских работниках. Для них нужно улучшить условия в так называемых «чистых зонах». От них сейчас зависит дальнейшая судьба людей с подтвержденным анализом на COVID-19», — сказал Кубатбек Боронов.

Премьер-министр поручил усилить информационную кампанию о необходимости соблюдения гражданами требований социальной дистанции и санитарных правил.