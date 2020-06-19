У сотрудника центрального аппарата мэрии Бишкека выявили коронавирус. Об этом 24.kg сообщил его руководитель Балбак Тулобаев.

Работник одного из отделов сдал тест после того, как у него начало болеть горло, появился кашель. «Других симптомов нет. Вчера вышел положительный анализ, ждем результатов повторного», — отметил он.

Балбак Тулобаев сказал, что все сотрудники сдали анализ, результаты пока не готовы. «Мы оставили в отделах по одному работнику, остальных отправили домой до получения результатов. В здании проводим дезинфекцию», — подчеркнул он.

В Кыргызстане за последние сутки коронавирусом заразились 132 человека. Всего — 2 тысячи 789.