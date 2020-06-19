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Общество
Сюжет: Семейное насилие

Показал отношение к женщине. В парламенте повздорили депутат и замглавы МВД

На заседании парламентской фракции «Ата Мекен» между депутатом Айсулуу Мамашовой и заместителем министра внутренних дел Алмазбеком Орозалиевым возникла словесная перепалка.

Замминистра не согласился с замечанием депутата о том, что милиция скрывает факты семейного насилия.

«Предусмотрена уголовная ответственность за укрывательство преступления. Не надо голословно обвинять. Давайте факты», — заявил Алмазбек Орозалиев.

Айсулуу Мамашова привела несколько примеров, в том числе убийство Бурулай Турдалиевой в здании ОВД Жайылского района.

«За это убийства ни один сотрудник не понес наказания. У одной женщины уголовное дело не сдвинулось с места, пока она не поменяла несколько следователей. А по изнасилованию в Сокулуке 14-летней девушки — вы преступника нашли за ночь после того, как тему подняли в парламенте. До этого не могли задержать его месяцами», — ответила депутат.

Она призвала замминистра не повышать голоса.

«Как бы вы себя вели, если на моем месте сидел мужчина? Я женщина, вы чувствуете свое превосходство. Своим поведением вы отражаете отношение общества к женщинам», — заявила Айсулуу Мамашова.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/156667/
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