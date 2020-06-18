Продажа ГСМ. Как нефтебазы способствуют стихийной торговле бензина

В Бишкеке сегодня прошел рейд по стихийным точкам продажи горюче-смазочных материалов и выявлению их поставщиков. Оказалось, что тот самый бензин, который продают в пятилитровых бутылях на обочинах дорог, не является контрабандой — его закупают на местных нефтебазах.
Журналист 24.kg с представителями ГСБЭП проехал по местам продажи и узнал, как поставляют незаконный бензин до конечных потребителей.
Бензовоз с заполненной цистерной выезжает с территории нефтебазы ОсОО «ШНОС» в районе микрорайона «Тунгуч». Водитель направляется в северную часть города, где, по предварительным данным, бензин разливают по канистрам и перепродают торговцам. Те, наполнив пятилитровые баклажки горючим, выходят на обочину дороги и продают ГСМ по сниженным ценам. Но сегодня некоторые стихийные точки продажи бензина и солярки не открылись. Бензовоз перехватили сотрудники Финпола.
Машину задержали в жилом массиве «Алтын-Казык», когда она заехала в один из домов по улице Эл Биримдиги. «Хлопушка» состоялась как раз в момент, когда бензин начали разливать по бочкам.
Как пояснили в ведомстве, предприниматели с патентами оптом закупают ГСМ и перепродают мелким торговцам, а те — гражданам. Последние и продают бензин возле своих домов.
«Вопрос в другом, перед покупкой ГСМ с нефтехранилища предприниматель должен предоставить документ о том, что он действительно владеет той или иной автозаправочной станцией. Но почему-то нефтебаза может отпустить сырье без подтверждения», — отмечают в ГСБЭП.
Сотрудники Финпола попросили хозяина дома дать возможность досмотреть бензовоз и проверить документы на содержимое. В случае отказа от добровольной проверки они будут вынуждены сделать это принудительно.
Во дворе частного дома обнаружили 10 бочек, вместимость каждой — до 1 тонны, а также 5-10-литровые бутыли. На территории стоит грузовой спринтер, внутри салона лежат насосы. Предположительно, на этом авто развозят ГСМ по ближайшим точкам их реализации.
Однако начальник отдела УГСБЭП по Бишкеку Рамиз Алиев отметил, что пломбы, которые ставят на бензовоз на нефтебазе после отпуска ГСМ, должны вскрывать представители Налоговой службы и никто кроме них не вправе это делать.
Водитель бензовоза должен приехать на АЗС, где его уже ждет другой представитель налоговой с журналом приема ГСМ. Пломбы срывает тоже он.Рамиз Алиев
В данном случае, как отмечают в ГСБЭП, закон нарушили. Каким образом инспектор налоговой отпустил водителя и поставил печать, непонятно. Это предстоит выяснить сотрудникам ГСБЭП, они допрашивают водителя, чтобы уточнить обстоятельства случившегося. В отношении нефтебазы назначат проверку, поднимут записи с камер видеонаблюдения и выявят, сколько рейсов совершил водитель.
Отмечается, что сегодня в Кыргызстан из-за закрытия границ не ввозят контрабандный бензин. Оптовое топливо на нефтебазах недорогое, этим и пользуются отдельные предприимчивые граждане, которые тоннами закупают его и развозят частникам для дальнейшей реализации.