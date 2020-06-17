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Общество

В парламенте спорят по законопроекту о манипулировании информацией

Сегодня депутаты Жогорку Кенеша обсуждают законопроект «О манипулировании информацией».

Во время обсуждения произошел спор.

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Депутат Акылбек Жапаров сравнил Кыргызстан с США, чей президент Дональд Трамп написал, что социальные сети стали СМИ.

«Он предупредил, что за распространение ложной информации человек будет нести ответственность. Если есть в социальной сети недостоверная информация, то человек либо должен доказать, что она правдива, либо убрать ее в течение получаса», — сказал Акылбек Жапаров.

Он предложил привлекать к ответственности и разработчика социальной сети, и распространителя ложной информации.

Депутат Евгения Строкова заявила, что никакого отношения к ограничению свободы слова законопроект не имеет. Обращаясь к Дастану Бекешеву, она напомнила, что коллега был замечен в создании фейкового аккаунта в социальной сети.

«Недавно в соцсетях я читала информацию о том, что Дастан Бекешев является проамериканским проплаченным депутатом. Ему якобы платят за то, чтобы писались законопроекты. Я не могу понять, чего вы боитесь. Вы, Дастан Далабайевич, в этом замечены. Вас очень много в последнее время. Все имеют право быть защищенными от недостоверной информации», — сказала Евгения Строкова.

Дастан Бекешев парировал, что подарит все проплаченные средства и может пригласить к себе домой.

«С фейками надо бороться. А вы предлагаете модерирование, это совсем другое», — ответил он.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/156449/
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