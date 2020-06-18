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Общество
Сюжет: Пытки в Кыргызстане

Пакет на голову, иголки под ногти. Милиционеров обвиняют в пытке беременной

Коалиция против пыток распространила заявление пострадавшей от милицейских пыток Наргизы Раджаповой.

Женщина утверждает, что по надуманному обвинению в убийстве подполковника милиции службы по борьбе с незаконным оборотом наркотиков УВД Оша Таирбека Уларова ее саму, а также мужа, брата и 17-летнего сына пытали сотрудники правоохранительных органов.

«Надевали целлофановый пакет, били руками и ногами, кололи иголки под ногти, изнасиловали пластиковой бутылкой из-под пива. Я была беременна двойней, но из-за пыток случился выкидыш», — говорится в заявлении.

Никто из виновников не понес наказания, расследование по пыткам было прекращено.

В коалиции отметили, что 28 марта 2018 года Генеральная прокуратура возбудила уголовное дело в отношении сотрудников УВД южной столицы по пыткам и за незаконное задержание. Расследование поручили ГСУ ГКНБ. Однако стало известно, что дело прекращено.

В 2020-м Ошский городской суд отменил необоснованное постановление следователя ГКНБ по Ошской области о прекращении уголовного дела по факту пыток Наргизы Раджаповой. Дело передано в суд. Проходит допрос свидетелей.

Ссылка: https://24.kg/obschestvo/156433/
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