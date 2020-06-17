Четыре водителя бишкекской скорой помощи заразились коронавирусом

В Бишкеке коронавирусом заразились четыре водителя Центра экстренной медицины. Об этом 24.kg сообщил директор центра Искендер Шаяхметов.

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По его словам, в конце мая на одной из подстанций выявили первого зараженного водителя.

«Провели эпидрасследование и выяснили, что он не контактировал с пациентами и зараженными. Источник заражения неизвестен. Но мы были вынуждены отправить всех врачей и фельдшеров, которые общались с водителем, на домашний карантин. У всех взяли анализы, они вышли отрицательными. Всего заразилось четверо водителей. Последний случай выявили в воскресенье. Мужчина попал по основному заболеванию в институт кардиологии, у него взяли ПЦР-анализ и подтвердили COVID-19. Врач, который с ним контактировал, отправлен на домашний карантин, хотя результаты у него вышли отрицательные», — сказал он.

Это следствие несерьезного отношения наших водителей к ситуации: они не носят маски, хотя их выдаем в достаточном количестве. Искендер Шаяхметов

Искендер Шаяхметов отметил, что во всех четырех случаях источник заражения коронавирусом неизвестен. «Эпидемиологи работают, но внятного ничего не могут сказать. Но за весь этот период ни один медик из скорой не заразился коронавирусом», — подчеркнул он.

На 17 июня в Кыргызстане выявили 2 тысячи 562 случая инфицирования COVID-19. Выздоровевших — 1 тысяча 901.