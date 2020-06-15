В Бишкеке милиция препятствует проведению акции против семейного насилия

Сегодня возле «Белого дома» намечалась акция протеста против семейного насилия. На месте собрались участники. Они встали так, чтобы соблюсти дистанцию в 1,5 метра.

Однако еще до начала митинга прибыло более 10 сотрудников милиции, они стали разгонять участников акции.

На вопросы, почему правоохранители препятствуют проведению пикета, они стали грубо толкать молодых людей. «За границей что-то происходит, не надо будоражить Кыргызстан. Не надо насаждать западные ценности здесь», — заявил один из сотрудников в форме.

Отметим, участники акции выступают против семейного насилия, за ужесточение наказания за это преступление и чтобы подобные дела не прекращались за примирением сторон.