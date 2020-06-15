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Общество
Сюжет: Новый коронавирус

Общественный транспорт остается основным источником заражения коронавирусом

В Кыргызстане сохраняется напряженная эпидемиологическая ситуация. Об этом сообщил на брифинге замминистра здравоохранения Нурболот Усенбаев.

По его словам, из числа выявленных случаев заражения — 64 контактные, что подтверждает высокую контагиозность вирусной инфекции.

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«Особенно много выявляем в Бишкеке. В организациях, на предприятиях зарегистрированы групповые случаи заболевания COVID-19. Еще раз хотел бы призвать быть максимально осторожными — пользуйтесь антисептиками, соблюдайте масочный режим. При эпидемиологическом расследовании выявляется, что зараженные пользовались общественным транспортом, где не соблюдаются правила, люди ходят без масок, не используют антисептики и не придерживаются дистанции. Маршрутки, автобусы и троллейбусы забиты», — подчеркнул Нурболот Усенбаев.

По его словам, особую угрозу на сегодня представляет общественный транспорт. Из 64 случаев — 23 с неустановленным источником заражения.

Напомним, в Кыргызстане за сутки выявлено 87 новых случаев заболевания коронавирусом.

За весь период заболевших COVID-19 зарегистрировано 2 тысячи 372. Выздоровели  1 тысяча 813.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/156011/
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