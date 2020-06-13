21:19
USD 74.78
EUR 84.69
RUB 1.08
Общество

Внимание, водители! В Бишкеке улица Усенбаева закрыта на ремонт

С сегодняшнего дня улица Усенбаева временно перекрыта для автомобильного движения. Об этом сообщает пресс-служба мэрии Бишкека.
 
Отрезок от улицы Боконбаева до улицы Токтогула начали ремонтировать. Муниципальное предприятие «Бишкекасфальтсервис» начало капитальную реконструкцию дорожного покрытия.
 
Как отмечают в мэрии, будет приведена в порядок проезжая часть длиной 550 метров, с двух сторон установлен новый тротуар для пешеходов.
 
Работы проходят в рамках проекта по капремонту на 2020 год.
 
Мэрия города Бишкека приносит извинения за доставленные неудобства и просит заранее продумывать маршрут при передвижении на автотранспорте.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/155951/
просмотров: 447
Версия для печати
Материалы по теме
Жители Бишкека недовольны, что коммунальщики разрушают новый асфальт
Ремонтировать улицы и не ждать второй фазы реконструкции предлагает депутат БГК
Яму на улице Садыгалиева в Бишкеке заделали
Новый асфальт уже провалился на улице Садыгалиева в Бишкеке
Новый асфальт в переулке Оттукском в Бишкеке уже провалился
Жители просят сделать дорогу в селе Маевка
Состояние отремонтированной улицы Жукеева-Пудовкина возмущает бишкекчан
Бишкекчане жалуются: по улице Васильева опасно ходить
Ремонт дорог по-каракольски. В городе начали заделывать ямы
Просят заасфальтировать. Участку улицы Жукеева-Пудовкина в Бишкеке нужен ремонт
Популярные новости
Коронавирус в&nbsp;Кыргызстане. Число больных и&nbsp;карта распространения заболевания Коронавирус в Кыргызстане. Число больных и карта распространения заболевания
В&nbsp;Кыргызстане за&nbsp;сутки коронавирусом заразились 36&nbsp;человек. Всего&nbsp;&mdash; 2&nbsp;129 В Кыргызстане за сутки коронавирусом заразились 36 человек. Всего — 2 129
В&nbsp;Кыргызстане коронавирус выявили еще у&nbsp;41&nbsp;человека В Кыргызстане коронавирус выявили еще у 41 человека
Россия восстанавливает авиасообщение со&nbsp;странами СНГ, в&nbsp;том числе с&nbsp;Кыргызстаном Россия восстанавливает авиасообщение со странами СНГ, в том числе с Кыргызстаном
Бизнес
Услуги &laquo;Бакай Банка&raquo; в&nbsp;мобильном кошельке MegaPay! Услуги «Бакай Банка» в мобильном кошельке MegaPay!
Как вести бизнес в&nbsp;условиях пандемии? Как вести бизнес в условиях пандемии?
СКИДКА 30&nbsp;процентов на&nbsp;аксессуары в&nbsp;магазинах O!Store СКИДКА 30 процентов на аксессуары в магазинах O!Store
Открытие новой сберегательной кассы DosCredobank Открытие новой сберегательной кассы DosCredobank
13 июня, суббота
21:06
Истязание женщины в Сузаке. Родственники рассказали, что и раньше ее бил муж Истязание женщины в Сузаке. Родственники рассказали, чт...
21:00
Прогноз погоды в Кыргызстане на 14 июня: будет жарко
20:02
На бульваре Эркиндик в Бишкеке бегают крысы. Жители обеспокоены
19:48
Внимание, водители! В Бишкеке улица Усенбаева закрыта на ремонт
19:43
Мужчину, издевавшегося над своей женой, арестовали на 15 суток