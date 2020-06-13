Внимание, водители! В Бишкеке улица Усенбаева закрыта на ремонт

С сегодняшнего дня улица Усенбаева временно перекрыта для автомобильного движения. Об этом сообщает пресс-служба мэрии Бишкека.

Отрезок от улицы Боконбаева до улицы Токтогула начали ремонтировать. Муниципальное предприятие «Бишкекасфальтсервис» начало капитальную реконструкцию дорожного покрытия.

Как отмечают в мэрии, будет приведена в порядок проезжая часть длиной 550 метров, с двух сторон установлен новый тротуар для пешеходов.

Работы проходят в рамках проекта по капремонту на 2020 год.

Мэрия города Бишкека приносит извинения за доставленные неудобства и просит заранее продумывать маршрут при передвижении на автотранспорте.