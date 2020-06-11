19:05
USD 74.34
EUR 84.52
RUB 1.08
Общество

За нарушение санитарных норм в Бишкеке оштрафовали водителей и пассажиров

За нарушение санитарных норм в Бишкеке оштрафовали водителей и пассажиров на 44 тысячи сомов. Об этом сообщили в пресс-службе столичной мэрии.

По ее данным, контролировать соблюдение всех санитарных требований помогают пассажиры, которые сообщают в муниципалитет о замеченных нарушениях.

Читайте по теме
В Бишкеке штрафуют водителей общественного транспорта. Не надевают маски

«Специалисты управления городского транспорта (УГТ), троллейбусного управления (БТУ) и автобусного парка (МП «БПАТП») совместно с сотрудниками Госсанэпиднадзора, транспортной инспекцией при Минтрансе ежедневно проверяют соблюдение санитарных норм в общественном транспорте, проводят разъяснительные беседы с водителями и пассажирами», — сообщили в мэрии.

В муниципалитете добавили, что с момента возобновления работы общественного транспорта проверено более 600 салонов. «В отношении нарушителей-водителей, пассажиров без масок и антисептиков по линии ЦГСЭН составлено 44 протокола по статье 150 Кодекса о нарушениях «Нарушение требований технических регламентов, санитарных правил, гигиенических нормативов и иных нормативных правовых актов в области общественного здравоохранения» на сумму 44 тысячи сомов.

«Чаще всего нарушают водители и пассажиры частных микроавтобусов. В муниципальных автобусах и троллейбусах проводится ежедневная проверка санитарного состояния», — добавили в мэрии.

В мэрии просят горожан сообщать о нарушениях сантребований в транспорте по номерам:

— управление городского транспорта (маршрутки): 0550143637;
— Бишкекское пассажирское автотранспортное предприятие (автобусы): 0553022753, 0772173743 (WhatsApp);
— Бишкекское троллейбусное управление: 0559733866;
— система безналичной оплаты за проезд «Тулпар»: 0312582000, почта: feedback@tulpar-card.kg.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/155707/
просмотров: 244
Версия для печати
Материалы по теме
В Бишкеке штрафуют водителей общественного транспорта. Не надевают маски
В Бишкеке возобновили выдачу льготных проездных карт «Тулпар»
Подумал, что это ковер-самолет. В Сети обсуждают видео с транспортом в Гималаях
В Бишкеке начал работать общественный транспорт. Как соблюдают санитарные нормы
Железнодорожные маршруты для возвращения мигрантов на родину не предусмотрены
В Бишкеке на линию выйдут 110 троллейбусов и 112 автобусов
В Кыргызстане общественный транспорт между регионами пока работать не будет
В городе Ош за нарушения санитарных норм оштрафовали 64 предприятия
Мэрия Бишкека опасается запускать общественный транспорт. Могут перенести дату
Общественный транспорт в Бишкеке начнет работать с 25 мая
Популярные новости
Коронавирус в&nbsp;Кыргызстане. Число больных и&nbsp;карта распространения заболевания Коронавирус в Кыргызстане. Число больных и карта распространения заболевания
В&nbsp;Бишкеке проходит митинг против Алмазбека Атамбаева В Бишкеке проходит митинг против Алмазбека Атамбаева
В&nbsp;Кыргызстане за&nbsp;сутки коронавирусом заразились 36&nbsp;человек. Всего&nbsp;&mdash; 2&nbsp;129 В Кыргызстане за сутки коронавирусом заразились 36 человек. Всего — 2 129
В&nbsp;Кыргызстане выявили 33&nbsp;новых случая коронавируса. Всего&nbsp;&mdash; 2&nbsp;007 В Кыргызстане выявили 33 новых случая коронавируса. Всего — 2 007
Бизнес
Куда исчез 21&nbsp;миллион абонентов в&nbsp;Китае и&nbsp;как дела у&nbsp;сотовиков в&nbsp;Кыргызстане Куда исчез 21 миллион абонентов в Китае и как дела у сотовиков в Кыргызстане
Поступай в&nbsp;Кыргызско-Германский институт прикладной информатики INAI.kg! Поступай в Кыргызско-Германский институт прикладной информатики INAI.kg!
Хочешь квартиру на&nbsp;Иссык-Куле? Сканируй чеки и&nbsp;оплачивай услуги через MegaPay Хочешь квартиру на Иссык-Куле? Сканируй чеки и оплачивай услуги через MegaPay
Юридические лица могут платить за&nbsp;газ через платежные терминалы Юридические лица могут платить за газ через платежные терминалы
11 июня, четверг
19:01
Цифра дня. 14 миллиардов сомов составили потери бюджета с начала года Цифра дня. 14 миллиардов сомов составили потери бюджета...
18:57
Передача взлетно-посадочной полосы. Депутаты поддержали протокол в трех чтениях
18:46
За нарушение санитарных норм в Бишкеке оштрафовали водителей и пассажиров
18:31
Милиция установила личность напавшего на журналиста Kaktus. Он доставлен в УВД
18:30
11 июня: где в Бишкеке и регионах отключат свет