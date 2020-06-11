За нарушение санитарных норм в Бишкеке оштрафовали водителей и пассажиров на 44 тысячи сомов. Об этом сообщили в пресс-службе столичной мэрии.

По ее данным, контролировать соблюдение всех санитарных требований помогают пассажиры, которые сообщают в муниципалитет о замеченных нарушениях.

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«Специалисты управления городского транспорта (УГТ), троллейбусного управления (БТУ) и автобусного парка (МП «БПАТП») совместно с сотрудниками Госсанэпиднадзора, транспортной инспекцией при Минтрансе ежедневно проверяют соблюдение санитарных норм в общественном транспорте, проводят разъяснительные беседы с водителями и пассажирами», — сообщили в мэрии.

В муниципалитете добавили, что с момента возобновления работы общественного транспорта проверено более 600 салонов. «В отношении нарушителей-водителей, пассажиров без масок и антисептиков по линии ЦГСЭН составлено 44 протокола по статье 150 Кодекса о нарушениях «Нарушение требований технических регламентов, санитарных правил, гигиенических нормативов и иных нормативных правовых актов в области общественного здравоохранения» на сумму 44 тысячи сомов.

«Чаще всего нарушают водители и пассажиры частных микроавтобусов. В муниципальных автобусах и троллейбусах проводится ежедневная проверка санитарного состояния», — добавили в мэрии.

В мэрии просят горожан сообщать о нарушениях сантребований в транспорте по номерам:

— управление городского транспорта (маршрутки): 0550143637;

— Бишкекское пассажирское автотранспортное предприятие (автобусы): 0553022753, 0772173743 (WhatsApp);

— Бишкекское троллейбусное управление: 0559733866;

— система безналичной оплаты за проезд «Тулпар»: 0312582000, почта: feedback@tulpar-card.kg.