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Общество
Сюжет: Новый коронавирус

В Таласе закроют все мечети вдоль трассы: что рекомендовано дальнобойщикам

В Таласе закроют все мечети, расположенные вдоль трасс. Об этом на брифинге сообщил глава региона Маратбек Мураталиев.

По его словам, будут работать только мечети, которые есть в селах.

«Водители большегрузных машин могут остановиться в мечетях, поэтому мы закрываем все, находящиеся вдоль дорог. Владельцам магазинов, которые тоже расположены вдоль трассы, также предложено отказаться от обслуживания дальнобойщиков», — сказал Маратбек Мураталиев.

Сами водители большегрузов обязаны дать письменное обязательство о том, что они не будут останавливаться у магазинов и мечетей. Им рекомендовано иметь запас еды, питья и топлива.

Отметим, в Таласе первый случай заражения коронавирусом выявлен 10 июня. По состоянию на сегодня в регионе уже трое заболевших.

По данным чиновников органов местной власти, предварительно мужчина заразился коронавирусом в своем магазине и, возможно, от водителей большегрузных машин.  
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/155673/
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