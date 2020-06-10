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Общество
Сюжет: Новый коронавирус

В Бишкеке закрыли караоке-бары и кафе. Не соблюдали санитарные нормы

В Бишкеке временно приостановили работу караоке-баров Centre Bar, Live Bar, кафе «ЫрКесе», игрового клуба Boot Camp. Об этом на брифинге сообщил вице-мэр столицы Азиз Алымкулов.

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По его данным, с 14 мая по 9 июня проверили 6 тысяч 425 объектов предпринимательства, составили 692 протокола по делам о нарушениях на 1 миллион 558 тысяч 500 сомов.

«Хочу отметить, что приоритет мэрии — не повсеместное наложение штрафов на субъекты предпринимательства, а предупреждение распространения коронавирусной инфекции на территории города путем соблюдения субъектами санитарно-эпидемиологических правил. Призываю всех с пониманием отнестись к введенным ограничениям и прошу соблюдать санитарные правила», — сказал чиновник.

Он заметил, что сейчас рассматривается вопрос закрытия Ошского рынка на дезинфекцию.

Ранее на дезинфекцию закрыли Орто-Сайский рынок до 13 июня.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/155499/
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