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Общество
Сюжет: Новый коронавирус

Лечить токсичными препаратами больных COVID-19 в Кыргызстане не будут

Лечить больных COVID-19 токсичными препаратами больше не будут. Об этом на своей странице в Facebook сообщила эксперт по доказательной медицине Бермет Барыктабасова.

По ее словам, в Кыргызстане утверждено третье издание клинического руководства по диагностике и лечению COVID-19.

«А это значит, что из стандартов лечения убрали недоказанные вмешательства — токсичные препараты», — сказала она.

«Вначале в клиническом руководстве целый ряд препаратов утвердили как стандарт лечения без надлежащих исследований и проверки гипотез, приравняли гипотезы к стандартам и, наконец, только в третьем издании убрали все непроверенные назначения. В мире появились исследования, что эти препараты на 30-40 процентов повышали летальность...» — написала она.

Бермет Барыктабасова добавила, что первые два варианта руководства представляли собой одновременно и исследование и официальный стандарт лечения. «Что несовместимо в принципе.
И исследования проводились в больницах для неподходящих», — добавила она.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/155435/
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