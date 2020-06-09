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Общество

Кыргызстанцев приглашают принять участие в акции, посвященной 75-летию Победы

Ежегодно 22 июня Ассамблея народов Евразии в знак уважения к героям Великой Отечественной войны проводит международную памятную акцию. Об этом сообщили в организации.

Цель акции — показать, что память об одной из самых трагических страниц истории XX века навсегда останется в сердцах людей, живших вместе в единой стране, прошедших все тяготы страшной войны, выстоявших и победивших.

В условиях пандемии в 2020 году мероприятие пройдет с использованием онлайн-технологий.

Участники акции в своих странах, городах и селах, по возможности у мемориалов или памятников, где захоронены герои войны, зажигают свечи, возлагают цветы. Ровно в 4.00 по московскому времени (7.00 по бишкекскому) подключатся к трансляции с помощью платформы zoom для участия в онлайн-митинге.

После минуты молчания покажут видеоролик, подготовленный специально к 22 июня.

Фотографии и видеозаписи присылайте заранее. Материалы также будут размещены на официальном сайте Ассамблеи народов Евразии.

Все желающие до 15 июня могут прислать на электронный адрес media@eurasia-assembly.org свои фотографии и видеозаписи, отражающие акты памяти у мемориалов, памятников, обелисков в своих странах, городах, селах. Это могут быть изображения возлагаемых цветов, свечей памяти, видеофрагменты митингов, шествий, выступлений.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/155372/
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