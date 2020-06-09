В Бишкеке коронавирус подтвердился у четырех сотрудников детских садов. Об этом на заседании постоянной комиссии БГК по социальным вопросам сообщила вице-мэр Татьяна Кузнецова.

По ее словам, два случая выявили у сотрудников муниципальных дошкольных организаций, два — у частных.

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«Установлены контактные лица, взяты анализы. Мы дальше продолжаем тестирование, есть обращения от частных садов, приглашаем по графику. Только с получением на руки справки с отрицательным анализом разрешаем приступать к работе», — отметила она.

Татьяна Кузнецова добавила, что муниципальные сады начнут принимать детей поэтапно, после того как ЦГСЭН даст одобрение на работу.