Помощи не дождались, но выход нашли. Как бизнес выживает в условиях кризиса

Ситуация с коронавирусом сказалась практически на всех сферах экономической деятельности в Кыргызстане. Руководители многих предприятий отправили своих сотрудников в неоплачиваемые отпуска, импорт отдельных видов товаров сократился, доходы упали.

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Правительство Кыргызстана готовит уже третий пакет мер по поддержке бизнеса, пострадавшего от пандемии коронавируса. Чиновники должны представить его до конца июня.

Депутаты и эксперты предлагают не начислять проценты по кредитам в период действия режима чрезвычайной ситуации. Объявленные кабмином каникулы по возврату ссуд вряд ли полноценно помогут предпринимателям реанимировать бизнес.

Журналист 24.kg поинтересовался у владельцев и представителей магазинов одежды, сотовых телефонов и косметики, насколько упали их продажи во время карантина и как они реанимируют свое дело.

Нас спасали продажи через интернет

Большинство торговых центров в Бишкеке открылись 25 мая. Однако не все бутики смогли пережить карантин и возобновить работу: в крупных ТЦ все чаще можно встретить пустые бутики, где еще до объявленного режима ЧП шла бойкая торговля.

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«Выжили» те, кто смог подстроиться под новые реалии. Предпринимательница Гулина Кадырова одна из таких. Объявленный в Бишкеке режим ЧП стал для нее полной неожиданностью: за несколько дней до этого она получила новый товар на весенний сезон. «Закрывать магазин на месяц, естественно, было для нас невыгодно, деньги вложены. Еще и курс доллара резко подскочил, это сильно влияет на нас, потому что за аренду и товар мы оплачиваем в иностранной валюте», — рассказала девушка.

«У нас большие планы на будущее — развивать сеть магазинов по всему Кыргызстану и за его пределами. Кризис, связанный с коронавирусом, для нас большой опыт, и мы должны понимать и уметь подстраиваться под все нюансы», — подчеркивает Гулина Кадырова.

Но она нашла выход из ситуации.

Мы стали торговать через интернет, организовали доставку, сделали акцент на онлайн-продажах. Благодаря такому шагу продолжили работать и смогли удержаться на рынке. Гулина Кадырова

Заказы поступали ежедневно. Разрешение на передвижение по городу и организацию доставки товара удалось получить не сразу. К тому же работать в бутике и удаленно — две разные вещи, есть свои плюсы и минусы.

«В течение двух месяцев за время карантина мы научились работать онлайн, и в планах у нас продолжать развивать это направление. Во время изоляции наши продажи упали на 60 процентов. Когда нам уже разрешили работать, мы потихоньку встали на ноги. Сейчас уже лето и модницы начали обновлять гардероб», — отмечает Гулина Кадырова.

Пересмотреть пришлось не только внутренние процессы, но и сменить поставщиков товара.

Раньше мы заказывали товар из Китая. Теперь опасаемся, но не из-за коронавируса, а потому что возможны задержки и риск, что деньги заморозят на какое-то время. Гулина Кадырова

Гулина Кадырова также наладила производство собственной коллекции одежды и пляжных накидок, поэтому перебоев с товаром у магазина нет.

«Карантин, безусловно, внес свои коррективы, многие виды деятельности понесли убытки, ситуация плачевная. Кто-то не смог удержаться на рынке, и самый легкий способ для них — это прекращение своей деятельности. Мы же использовали время изоляции с пользой — поработали над своими ошибками и поставили дополнительные цели для увеличения продаж и эффективности работы нашей команды», — заключила предпринимательница.

Выжили благодаря дистанционному обучению

С введением дистанционного обучения в школах и вузах вырос спрос на смартфоны. Торговцы отделов сотовых телефонов рассказывают, что только это спасло их от разорения во время карантина и режима ЧП в Бишкеке.

Фото 24.kg. Спрос на сотовые телефоны начался, когда стали внедрять дистанционное обучение

До карантина в среднем в день мы торговали на 20 тысяч сомов, во время изоляции — максимум на 10 тысяч. Реализатор отдела сотовых телефонов

«Нам звонили клиенты и просили оформить покупку в рассрочку, потому что наличных средств сейчас нет. Но мы работали только с прямыми продажами (без рассрочки), поэтому доходы ушли вниз. Понемногу покупали у нас в основном наушники, кабель и зарядку — то, что часто ломается», — рассказал Нурбек, реализатор отдела сотовых телефонов.

Мужчина признается, что вынужденно пришлось освоить продажи через интернет. Телефоны по городу доставляли бесплатно, а за доставку аксессуаров клиентам приходились платить. «Оттого и продажи упали, — говорит Нурбек. — Не каждый мог себе позволить заплатить 200 сомов за доставку».

Фото 24.kg. За доставку аксессуаров клиентам приходились платить

«Сейчас торговля идет слабо, денег у граждан нет, по себе знаю. В первую очередь нужно обеспечить семью продуктами, оплатить коммунальные услуги. Никто не был готов к такой ситуации, разве что очень богатые люди», — отмечает Нурбек.

Государство не помогло бизнесу

Пандемия коронавируса беспощадно ударила и по оптовикам. Тамара Вяткина занимается оптовой поставкой косметических товаров. Она рассказывает, что за два месяца карантина продажи упали до нуля.

Фото 24.kg. Склад косметической продукции

«Мои клиенты все были в шоке первую неделю изоляции. Никто и не мог предположить, что это затянется на долгих два месяца. Через неделю поняли, что ситуацию не изменить и надо как-то подстраиваться и начинать работать в новых условиях. Мои клиенты стали активно работать на онлайн-доставку, поскольку людям надо было как-то жить, зарабатывать и обеспечивать семьи. Но как таковой прибыли не было, продажи ушли вниз», — говорит Тамара Вяткина.

Инвестиций нет, никаких отсрочек в налоговых платежах нет, государство не решило этих проблем. Тамара Вяткина

По словам поставщика, налоговые платежи в апреле и мае никто не отменял, приходилось платить как положено.

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«Государство говорило, что налоговые службы по месту регистрации должны рассмотреть вопросы по отсрочке оплаты налогов, но это просто слова. В итоге они издали документ только в мае, когда уже открылась какая-то часть объектов предпринимательства. В марте и апреле мы выплатили все положенные налоги, никаких послаблений не было. В страны ЕАЭС они также НДС не отсрочили. Мы как могли выживали», — рассказывает женщина.

Многие оптовики лишились 95 процентов доходов во время карантина. Некоторые фирмы закрылись и не работали, пока действовал режим ЧП.

По словам экономиста Нургуль Акимовой, все организационно-управленческие меры не решают проблемы рентабильности компаний и предприятий.

«Несмотря на то что правительство ввело режим ЧП, Нацбанк так его и не признал. Он не дал установку банкам, соответственно, они не переставали начислять свои процентные ставки», — отметила эксперт.

Рассрочка стала лишь дополнительным бременем для всех заемщиков. Нургуль Акимова

«Малый и средний бизнес не имеет запасов продукции в силу своей специфики. Даже непродолжительная остановка работы влечет за собой огромные потери — без выручки предприниматели вынуждены оплачивать аренду и другие трансакционные издержки. Поэтому неудивительно, что в секторе торговли, оказания услуг, общественного питания многие бизнесмены жалуются», — говорит экономист.

С ней согласны и другие эксперты. По их словам, прорыва ни с первым, ни со вторым пакетами антикризисных мер не произошло. Не ожидают они успеха и с третьим пакетом, который представят уже в конце июня. Действенных мер поддержки предпринимателей правительство предоставить так и не смогло.