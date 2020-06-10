Помощи не дождались, но выход нашли. Как бизнес выживает в условиях кризиса

Ситуация с коронавирусом сказалась практически на всех сферах экономической деятельности в Кыргызстане. Руководители многих предприятий отправили своих сотрудников в неоплачиваемые отпуска, импорт отдельных видов товаров сократился, доходы упали.
Правительство Кыргызстана готовит уже третий пакет мер по поддержке бизнеса, пострадавшего от пандемии коронавируса. Чиновники должны представить его до конца июня.
Депутаты и эксперты предлагают не начислять проценты по кредитам в период действия режима чрезвычайной ситуации. Объявленные кабмином каникулы по возврату ссуд вряд ли полноценно помогут предпринимателям реанимировать бизнес.
Журналист 24.kg поинтересовался у владельцев и представителей магазинов одежды, сотовых телефонов и косметики, насколько упали их продажи во время карантина и как они реанимируют свое дело.
Нас спасали продажи через интернет
Большинство торговых центров в Бишкеке открылись 25 мая. Однако не все бутики смогли пережить карантин и возобновить работу: в крупных ТЦ все чаще можно встретить пустые бутики, где еще до объявленного режима ЧП шла бойкая торговля.
«У нас большие планы на будущее — развивать сеть магазинов по всему Кыргызстану и за его пределами. Кризис, связанный с коронавирусом, для нас большой опыт, и мы должны понимать и уметь подстраиваться под все нюансы», — подчеркивает Гулина Кадырова.
Но она нашла выход из ситуации.
Мы стали торговать через интернет, организовали доставку, сделали акцент на онлайн-продажах. Благодаря такому шагу продолжили работать и смогли удержаться на рынке.Гулина Кадырова
Заказы поступали ежедневно. Разрешение на передвижение по городу и организацию доставки товара удалось получить не сразу. К тому же работать в бутике и удаленно — две разные вещи, есть свои плюсы и минусы.
«В течение двух месяцев за время карантина мы научились работать онлайн, и в планах у нас продолжать развивать это направление. Во время изоляции наши продажи упали на 60 процентов. Когда нам уже разрешили работать, мы потихоньку встали на ноги. Сейчас уже лето и модницы начали обновлять гардероб», — отмечает Гулина Кадырова.
Пересмотреть пришлось не только внутренние процессы, но и сменить поставщиков товара.
Раньше мы заказывали товар из Китая. Теперь опасаемся, но не из-за коронавируса, а потому что возможны задержки и риск, что деньги заморозят на какое-то время.Гулина Кадырова
Гулина Кадырова также наладила производство собственной коллекции одежды и пляжных накидок, поэтому перебоев с товаром у магазина нет.
«Карантин, безусловно, внес свои коррективы, многие виды деятельности понесли убытки, ситуация плачевная. Кто-то не смог удержаться на рынке, и самый легкий способ для них — это прекращение своей деятельности. Мы же использовали время изоляции с пользой — поработали над своими ошибками и поставили дополнительные цели для увеличения продаж и эффективности работы нашей команды», — заключила предпринимательница.
Выжили благодаря дистанционному обучению
С введением дистанционного обучения в школах и вузах вырос спрос на смартфоны. Торговцы отделов сотовых телефонов рассказывают, что только это спасло их от разорения во время карантина и режима ЧП в Бишкеке.
До карантина в среднем в день мы торговали на 20 тысяч сомов, во время изоляции — максимум на 10 тысяч.Реализатор отдела сотовых телефонов
Мужчина признается, что вынужденно пришлось освоить продажи через интернет. Телефоны по городу доставляли бесплатно, а за доставку аксессуаров клиентам приходились платить. «Оттого и продажи упали, — говорит Нурбек. — Не каждый мог себе позволить заплатить 200 сомов за доставку».
Государство не помогло бизнесуПандемия коронавируса беспощадно ударила и по оптовикам. Тамара Вяткина занимается оптовой поставкой косметических товаров. Она рассказывает, что за два месяца карантина продажи упали до нуля.
«Мои клиенты все были в шоке первую неделю изоляции. Никто и не мог предположить, что это затянется на долгих два месяца. Через неделю поняли, что ситуацию не изменить и надо как-то подстраиваться и начинать работать в новых условиях. Мои клиенты стали активно работать на онлайн-доставку, поскольку людям надо было как-то жить, зарабатывать и обеспечивать семьи. Но как таковой прибыли не было, продажи ушли вниз», — говорит Тамара Вяткина.
Инвестиций нет, никаких отсрочек в налоговых платежах нет, государство не решило этих проблем.Тамара Вяткина
По словам поставщика, налоговые платежи в апреле и мае никто не отменял, приходилось платить как положено.
«Государство говорило, что налоговые службы по месту регистрации должны рассмотреть вопросы по отсрочке оплаты налогов, но это просто слова. В итоге они издали документ только в мае, когда уже открылась какая-то часть объектов предпринимательства. В марте и апреле мы выплатили все положенные налоги, никаких послаблений не было. В страны ЕАЭС они также НДС не отсрочили. Мы как могли выживали», — рассказывает женщина.
По словам экономиста Нургуль Акимовой, все организационно-управленческие меры не решают проблемы рентабильности компаний и предприятий.
«Несмотря на то что правительство ввело режим ЧП, Нацбанк так его и не признал. Он не дал установку банкам, соответственно, они не переставали начислять свои процентные ставки», — отметила эксперт.
Рассрочка стала лишь дополнительным бременем для всех заемщиков.Нургуль Акимова
«Малый и средний бизнес не имеет запасов продукции в силу своей специфики. Даже непродолжительная остановка работы влечет за собой огромные потери — без выручки предприниматели вынуждены оплачивать аренду и другие трансакционные издержки. Поэтому неудивительно, что в секторе торговли, оказания услуг, общественного питания многие бизнесмены жалуются», — говорит экономист.
С ней согласны и другие эксперты. По их словам, прорыва ни с первым, ни со вторым пакетами антикризисных мер не произошло. Не ожидают они успеха и с третьим пакетом, который представят уже в конце июня. Действенных мер поддержки предпринимателей правительство предоставить так и не смогло.