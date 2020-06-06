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Общество

Срок продления ретрансляции российских каналов «убьет» отечественный ТВ-рынок

Представительство Интерньюс в Кыргызстане направило обращение в адрес председателя комитета Жогорку Кенеша по социальным вопросам, образованию, науке, культуре и здравоохранению Гулкан Молдобековой с просьбой предоставить возможность участия представителей медиаиндустрии при рассмотрении поправок в Закон «О телевидении и радиовещании». Одна из них, напомним, касается пролонгации сроков ретрансляции российских телеканалов «Первый канал. Всемирная сеть» («ОРТ») и «РТР-Планета» до 2023 года.

Предлагаемый законопроект перечеркивает все усилия по построению в республике сильного ТВ-рынка и производству качественного контента на государственном языке, которые зависят от адекватных рекламных бюджетов и справедливых конкурентных рыночных отношений.

«Обращаем внимание депутатов на имиджевые последствия для КР после принятия подобных законодательных инициатив. Реализация предлагаемых норм в части «вредоносности контента» требует наличия серьезной научной (психологической, педагогической, лингвистической) и технической базы, которая, к сожалению, отсутствует в отраслевом министерстве и стране в целом», — подчеркивают в Интерньюс.

Отсутствие критериев определения «вредоносности контента» может послужить негативной практикой в ограничении свободы слова.

Институт медиа полиси присоединяется к медиасообществу и направил подробный анализ предлагаемого законопроекта в парламентский комитет. Медиаэксперты считают, что принятие изменений в представленной редакции нарушает принципы равенства и справедливости для кыргызских производителей информационной продукции.

Продление наилучших условий для иностранных каналов недопустимо, поскольку это приведет к необратимому разрушению отечественной медиаиндустрии, и, соответственно, в целом будет нанесен урон экономике республики.

Институт медиа полиси

В организации отмечают, что проект документа нуждается в тщательной проработке, исследовании экономических затрат из государственного бюджета и проведении анализа регулятивного воздействия, поскольку затрагивает интересы предпринимателей в сфере телевещания.

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С обращением также выступил Индустриальный медиакомитет, объединяющий основных телевещателей Кыргызстана.

«Период чрезвычайного положения, введенного в связи с пандемией COVID-19, оказал негативное влияние на финансовую емкость рекламного рынка страны и осложнил вопросы работы и выживания отечественных СМИ. Так, мы наблюдаем значительное снижение объема рынка, который на данном этапе, по оценкам экспертов, составит не более $3 миллионов за этот год, тогда как за 2019-й он оценивался в $6 миллионов. На эти деньги осуществляют свою деятельность более 50 телеканалов, и указанного бюджета будет недостаточно для выживания всех каналов, вещающих на территории КР. Более того, столь значительное падение бюджетов приведет к ухудшению качества отечественных СМИ в целом», — заметили представители медиакомитета.

Обратившиеся добавили, что распространение программ российских телерадиоорганизаций по заключенному договору возможно лишь на платной основе.  
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/155073/
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