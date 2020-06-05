11:08
USD 73.92
EUR 82.83
RUB 1.07
Общество

Правозащитники призывают снять ложные обвинения с Камиля Рузиева

Власти Кыргызстана должны отменить домашний арест известного правозащитника Камиля Рузиева, снять с него все ложные обвинения и расследовать заявления об угрозах со стороны спецслужб страны. Об этом заявила международная правозащитная организация Human Rights Watch.

«Рузиев подал официальные жалобы на сотрудников службы безопасности, и реакцией на это стало расследование фиктивного уголовного дела в отношении правозащитника, — отметила старший научный сотрудник Human Rights Watch по Центральной Азии Мира Ритман. — Вместо этого органы прокуратуры должны провести тщательное и своевременное расследование жалоб Рузиева и любых других злоупотреблений полномочиями со стороны сотрудников спецслужб, которые его арестовали».

Напомним, сотрудники ГКНБ задержали правозащитника 29 мая в Караколе. Вечером 31 мая суд Каракола отпустил Камиля Рузиева под домашний арест.

56-летний Камиль Рузиев — правозащитник и глава каракольской правозащитной организации Ventus. Он хорошо известен своей работой по прекращению пыток в местах лишения свободы, а также оказывал юридическую помощь в случаях бытового насилия.

Рузиев считает, что его арестовали в отместку за его правозащитную деятельность.

«За последний год я подавал жалобы на ГКНБ и прокуратуру, — сказал он Human Rights Watch. — Я также помогаю другим, чьи права были нарушены. ГКНБ знает о моей правозащитной работе и решил оказать на меня давление, чтобы заставить меня прекратить данную деятельность».
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/154919/
просмотров: 278
Версия для печати
Материалы по теме
Адвокат Камиля Рузиева обжаловал законность задержания правозащитника
УКМК: Камил Рузиевдин ооругандыгы тууралуу тактамасы жасалма болуп чыкты
В ГКНБ рассказали подробности уголовного дела в отношении Камиля Рузиева
Камил Рузиевдин иши. Укук коргоочу ооруканада
Клара Сооронкулова считает, что дело Камиля Рузиева — провокация ГКНБ
Дело Камиля Рузиева. Депутат просит прокуратуру проверить законность задержания
Дело Камиля Рузиева. Правозащитника отпустили под домашний арест
Дело Камиля Рузиева. Правозащитника предлагают отпустить под домашний арест
Дело Камиля Рузиева. Адвоката не пустили на допрос правозащитника
Дело Камиля Рузиева. У здания городского суда Каракола собрались правозащитники
Популярные новости
Коронавирус в&nbsp;Кыргызстане. Число больных и&nbsp;карта распространения заболевания Коронавирус в Кыргызстане. Число больных и карта распространения заболевания
В&nbsp;Кыргызстане от&nbsp;коронавируса скончались еще три человека. Один из&nbsp;них медик В Кыргызстане от коронавируса скончались еще три человека. Один из них медик
Сын бывшего президента о&nbsp;преданных людях и&nbsp;примирении Атамбаева и&nbsp;Жээнбекова Сын бывшего президента о преданных людях и примирении Атамбаева и Жээнбекова
В&nbsp;Бишкеке проходит митинг против Алмазбека Атамбаева В Бишкеке проходит митинг против Алмазбека Атамбаева
Бизнес
Оплачивайте поездки бесконтактно через &laquo;ЭЛСОМ&raquo;! Оплачивайте поездки бесконтактно через «ЭЛСОМ»!
Адвокат Жумалиева о&nbsp;силовых методах Финпола и&nbsp;пустых обвинениях &laquo;Чон казата&raquo; Адвокат Жумалиева о силовых методах Финпола и пустых обвинениях «Чон казата»
Дистанционное обучение. Каковы итоги, успехи по&nbsp;данным Мобильного оператора&nbsp;О! Дистанционное обучение. Каковы итоги, успехи по данным Мобильного оператора О!
Цифровое телевидение в&nbsp;твоем смартфоне: MegaCom запускает новую услугу MePlay Цифровое телевидение в твоем смартфоне: MegaCom запускает новую услугу MePlay
5 июня, пятница
11:01
Подозреваемых в семейном насилии будут задерживать на 48 часов Подозреваемых в семейном насилии будут задерживать на 4...
10:46
Кыргызстанцам не нужно сдавать ПЦР-анализ, чтобы сходить на прием к врачу
10:25
В Кыргызстане коронавирус выявили еще у шести медиков
10:24
Бишкекский планетарий. Суд отказал признать приватизацию недействительной
10:23
В Кыргызстане от коронавируса умерли еще две женщины