Международные авиарейсы в Кыргызстане планируют возобновить 15 июня

Международные авиарейсы планируют возобновить 15 июня. Об этом на брифинге сообщил глава Агентства гражданской авиации Кыргызстана Курманбек Акышев.

По его словам, сейчас согласовывают алгоритм действий. «Мы предлагаем зарубежным компаниям открыть рейсы с этой даты. По возможности, каждая компания предлагает свои даты — когда и сколько раз они будут выполнять рейсы», — сказал он.

Курманбек Акышев добавил, что в течение месяца зарубежным компаниям предлагают летать в Кыргызстан раз в неделю. Сейчас прорабатывают расписание международных рейсов и частоту полетов. Планируется, что ежедневно будет два-три рейса. «Минздрав, МЧС согласны на это количество, они смогут принимать в обсервацию и выполнять все требования», — добавил он.

Директор агентства отметил, что местная авиакомпания также будет выполнять авиарейсы раз в неделю в разные города.