Актеры Русского театра драмы сняли свой клип на песню Uno, dos, quatro

Актеры Государственного национального русского театра драмы имени Чингиза Айтматова сняли свой клип на песню Uno, dos, quatro группы Little Big. Видео появилось в Instagram театра.

«Дорогие друзья! Вот и настало время поделиться с вами нашим фильмом-фантазией. Фильм — это, конечно, очень громко сказано. А вот фантазия — это как раз в точку. Почему фантазия? Думаем, что вы и сами поймете. К всеобщему сожалению, для театра карантин еще не кончился, но не будем о грустном», — написали авторы поста.

В клипе снялись народный артист КР Анатолий Адали, народные артистки КР Зинаида Петренко, Лариса Любомудрова, заслуженные артистки КР Валентина Гилка, Ольга Жигулева, Александра Марусич, Галина Кетова и другие актеры.