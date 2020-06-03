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Общество
Сюжет: Новый коронавирус

В Кыргызстане от коронавируса скончались еще три человека. Один из них медик

За прошедшие сутки в Кыргызстане зарегистрировали три летальных исхода от COVID-19. Об этом на брифинге сообщил заместитель министра здравоохранения Нурболот Усенбаев.

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По его словам, в Ошской межобластной объединенной больнице скончались два пациента: мужчины 59 и 55 лет, в Нарынской областной объединенной больнице один 84-летний мужчина.

«Первый умерший — врач-фтизиатр. С 28 апреля он принимал больных с пневмонией, контактировал с зараженными. 1 июня он обратился за медпомощью. Его болезнь протекала в тяжелой форме, осложнились сопутствующие заболевания: диабет, коронарная болезнь сердца. Второй пациент — дальнобойщик. 25 мая его состояние ухудшилось, он скончался от полиорганной недостаточности, двусторонней пневмонии. Третий пациент находился в больнице с 9 мая, там он контактировал с зараженным и заболел. 25 мая его перевели на интенсивную терапию. Его сопутствующие болезни также обострились: гипертония третей степени, последствия перенесенного инсульта», — рассказал чиновник.

Всего летальных исходов с диагнозом COVID-19 в Кыргызстане зарегистрировано 20 случаев.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/154631/
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