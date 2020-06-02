Генштаб Вооруженных сил: Земля аэродрома «Кант» останется за Кыргызстаном

Земля под взлетно-посадочной полосой аэродрома «Кант» принадлежит Кыргызстану. Об этом 24.kg сообщили в Генштабе Вооруженных сил страны.

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Уточняется, что после проведения реконструкции бетонные плиты, используемые для взлетной полосы, будут принадлежать российской стороне, а земля, на которых они находятся, — кыргызской. После прекращения соглашения эти улучшения остаются за КР.

«Взлетно-посадочная полоса аэродрома передана российской стороне во временное пользование в соответствии с двусторонними соглашениями между Кыргызстаном и Россией. На основании соответствующих двусторонних документов аэродром города Канта находится в запасе Международного аэропорта «Манас». Взлетно-посадочная полоса является объектом совместного пользования. Российской стороной осуществляется прием/выпуск воздушных судов Вооруженных сил КР, а также судов государств-членов ОДКБ на безвозмездной основе», — прокомментировали в Генштабе.

С момента заключения соглашения текущий ремонт и поддержание взлетно-посадочной полосы в состоянии, пригодном к эксплуатации, осуществляется россиянами. После прекращения действия документа взлетно-посадочная полоса будет возвращена кыргызской стороне.

В ведомстве добавили, что изменения в соглашение 2012 года позволят осуществить полную реконструкцию взлетно-посадочной полосы с заменой искусственного покрытия на сумму 2 миллиарда рублей.