Предвыборную агитацию проводить только онлайн и через СМИ предлагает депутат

Депутат парламента Дастан Бекешев предложил провести предвыборную агитацию через средства массовой информации и социальные сети. Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.

По его словам, в период с 26 июня по 6 июля президент Сооронбай Жээнбеков издаст указ о начале предвыборного периода и объявлении 4 октября днем голосования.

«Партии активно займутся предвыборной кампанией, а граждане получат возможность определить будущее страны на последующие 5 лет. Правда, есть риск массового распространения коронавирусной инфекции», — написал Дастан Бекешев.

Парламентарий уверен, что проведение агитации стандартными способами через массовые встречи с избирателями, от двери к двери может свести работу правительства по борьбе с коронавирусной инфекцией к нулю.

«Общество может справедливо задаться вопросом, зачем нас заперли на карантин в марте и апреле, если начнется массовое заражение. В случае заболевания одного из кандидатов в депутаты, представителя политической партии правительство обязано будет поместить заболевшего на карантин, а это породит недоверие к власти: партии непременно начнут говорить, что под видом борьбы с коронавирусом власть борется с активными членами партии», — отметил Дастан Бекешев.

Переносить парламентские выборы на более поздний срок, по мнению депутата, тоже неприемлемый вариант. «В таком случае общество опять же будет говорить об узурпации власти, незаконном продлении своих полномочий депутатами шестого созыва, и возникают вопросы о сроке полномочий следующего созыва», — считает Дастан Бекешев.

Он предложил отменить все возможные встречи с избирателями и проводить агитацию только через средства массовой информации и социальные сети. По его мнению, такой формат должен устроить всех: от маленьких партий до олигархических.

«Съезды партий проводить либо в онлайн-режиме, либо с соблюдением санитарно-эпидемиологических правил. Проверку в списке избирателей осуществлять через интернет. Голосование проводить с соблюдением социальной дистанции, и для этого необходимо расчертить в участковых избирательных комиссиях полосы с расстоянием друг от друга в полтора метра. В день голосования избиратель обязан прийти на избирательный участок в маске и использовать дезинфицирующие средства после каждого использования ручки», — написал он.

До конца сессии парламенту осталось провести восемь заседаний. «Это очень маленький срок для возможности внесения изменений в выборное законодательство. Мы до сих пор не решили, как проводить местные выборы в режиме чрезвычайной ситуации, а по парламентским — нет и ясного видения», — говорит парламентарий.

По его словам, в кратчайший срок парламент, президент, правительство, партии, гражданское общество и ЦИК должны совместно обсудить вопрос проведения парламентских выборов и прийти к общему мнению.